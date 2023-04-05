Солнце сияет, реки расширяет

Стоит отметить, что Карасуский район топит ежегодно. Разве что в 2022-м паводок обошел этот регион, как, впрочем, и все остальные в области, стороной. Причем пока весна-2023 оказалась щадящей, поскольку подтоплено только шесть двухквартирных домов в селе Железнодорожное, находящихся в низине. Для сравнения: в 2020- м в воде оказалось в десять раз больше жилых строений.

– Жители затопленных домов, а это более 30 человек, заблаго­временно эвакуированы и находятся у родственников, отогнан скот, – рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области. – В оперативных работах задействовано 15 единиц техники и 30 человек спасателей и представителей местных исполнительных органов. Проводится откачка талых вод для разгрузки водопропускных труб, которые не справляются с поступающими притоками.

На юге Костанайской области паводок уже прошел без особого напряжения, а вот на севере все еще впереди, поскольку реки только начинают таять. Потенциальная угроза подтопления снята в пяти населенных пунктах и минимизирована в 51. Однако в 34 населенных пунктах угроза подтопления все еще сохраняется. В 2022 году благодаря поздней весне и сильному ветру паводковый период в регионе прошел спокойно, подтоплений населенных пунктов не было допущено.