​Солнце, ветер, БиоЭС

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Гурий Шедин

Комментируя итоги осенней серии аукционных торгов по отбору проектов ВИЭ, вице-министр энергетики РК Анатолий Шкарупа сообщил, что в рамках данных мероп­риятий… «выявлены проб­лемные участки». И касаются они создания проектов генерирующих источников, работающих на твердых бытовых отходах.

Во всяком случае из 36 проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ), отобранных в Казахстане по результатам аукционных торгов, установленная мощность ветряных электростанций составила 500,85, солнечных – 270, малых гидроэлектростанций (ГЭС) – 82,08 МВт, и только проекты биологичес­ких электростанций (БиоЭС) на этом фоне продемонстрировали более чем скромный результат в 5 МВт…

По словам вице-министра энергетики, «возникает необходимость отработки отдельного вопроса по строительству биоэлектростанций», которые будут использовать в качестве топлива бытовой мусор. Таким образом, «дополнительно с проектами по переработке твердых бытовых отходов мы ожидаем, что на базе полигонов ТБО…будут устанавливаться биоэлектростанции», – пояснил Анатолий Шкарупа.

По мысли спикера, это поз­волит решить сразу несколько проблем, включая управление отходами и получение «зеленой» тепловой и электрической энергии.

Что касается суммарной уставной мощности отобранных в ходе аукциона проектов ВИЭ, она составила без малого 858 МВт. Тем не менее победители аукционных торгов сумели «закрыть» 85% предложенной к аукционам мощности.

Как заявил в ходе состоявшейся после аукциона пресс-конференции вице-министр энергетики, «это является очень хорошим результатом», поскольку «в результате проведения аукционных торгов в отрасль пошли инвестиции, и… создание конкурентного поля позволило определить рыночные цены на электро­энергию, генерируемую ВИЭ». «Тарифы на нее снизились, и сегодня средневзвешенно процент удешевления сос­тавляет: на ветряные ЭС – 12,2, малые ГЭС – 12,12, солнечные – 35,71%», – сообщил Анатолий Шкарупа.

По его словам, аукционные торги продемонстрировали большой интерес как местных, так и международных участников. Суммарный

объем заявок, поступивших от 113 компаний из 9 стран мира, включая Китай, Россию, Турцию, Францию, Италию, ОАЭ, достиг 3 422 МВт.

Следует напомнить, что механизм аукционных торгов по отбору проектов ВИЭ внедрен в Казахстане взамен фиксированных тарифов, дейст­вовавших до конца минувшего года. С 23 мая по 7 июня прошла первая сессия аукционов ВИЭ. Инвесторам были предложены все типы ВИЭ, в том числе по ветровым – 140, солнечным – 80, малым ГЭС – 20 МВт и БиоЭС – 5 МВт.

В период с 3 по 18 октября состоялась осенняя сессия аукционов ВИЭ. По их итогам в течение 2 лет в стране будут построены 8 солнечных электрических станций суммарной мощностью 202 МВт с общим объемом инвестиций 73 млрд тенге в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областях и под Шымкентом. В течение 3 лет также появятся 6 вет­ряных электрических станций суммарной мощностью 400 МВт с общим объемом инвестиций 145 млрд тенге в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях.

Наконец, через 4 года будут реализованы 3 проекта строи­тельства гидроэлектростанции суммарной мощностью 61,48 МВт с общим объемом инвестиций 22 млрд тенге в Алматинской и Жамбылской областях. 

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