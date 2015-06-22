Солнцу и ветру навстречу 574 Люмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Жаскайрат Айсиев утверждает, что получил профессию по наследству. Отец работал зоотехником в совхозе «Ащесайский», специализировавшемся на выращивании скота. Самый старший из шестерых детей Жаскайрат сызмальства помогал на подворье. А едва подрос, каждое лето пас овец в отаре своего дяди. На учебу – осваивать профессию ветеринарного врача поехал по направлению совхоза. В советские годы успел пройти все ступени служебной лестницы – от ветеринарного техника до главного ветврача хозяйства. Работал в соседней Актюбинской области и в службе таможенного контроля на пограничном посту. Но постоянно тянуло в родные края. Животноводство всегда было и остается делом прибыльным. Вернувшись в родное село, выращивал скот в индивидуальном хозяйстве. Обзавестись собственной фермой решился, когда район возглавил новый аким Алдияр Халелов.

– Он уделяет развитию предпринимательства, малого и среднего бизнеса огромное внимание. Когда я пришел к нему с идеей организации животноводческого хозяйства, сразу нашел понимание. Он умеет вселять в людей уверенность. В районном отделе предпринимательства мне объяснили механизмы и возможности государственной поддержки аграрного сектора, которой я и воспользовался.

Животновод считает, что ему повезло. Он получил в аренду землю, на которой когда-то работал известный в области чабан, Герой Социалистического Труда Тулеугали Нургалиев, получавший от 100 овцематок до 150 ягнят. Овцевод дружил с отцом Жаскайрата. Такая преемственность поколений ко многому обязывает. Условия на животноводческой точке достаточно благоприятные. До асфальтированной трассы буквально рукой подать. Рядом в овраге протекает степная речушка, вполне пригодная для водопоя. А вот решение вопроса с электроэнергией казалось невозможным. Тянуть электролинию – слишком дорогое удовольствие. Выход подсказал опять-таки аким района. В соседней Актюбинской области ТОО «Bazis group», являющееся представителем немецкой компании Beker, уже установило несколько десятков автономных энергетических комплексов, в которых используются солнечные батареи в сочетании с ветрогенератором. К тому же ТОО сотрудничает с АО «КазАгроФинанс».

– Я посоветовался, поду­мал, посчитал, съездил в Актюбинскую область, поскольку лучше один раз увидеть. И решился приоб­рести установку, причем на вырост, с запасом мощности, – продолжает Жаскайрат Айсиев. – Три блока солнечных батарей и ветрогенератор вырабатывают энергию, которой вполне достаточно для обеспечения потребностей хозяйства и жилого дома. Так что теперь мое хозяйство, которое я назвал по имени отца «Гайни», повернулось солнцу и ветру навстречу.

Главным он считает качество продукции. Сейчас на ферме 100 голов крупного рогатого скота знаменитой казахской белоголовой породы. Будет гораздо больше. Он приобрел в племенном хозяйстве породистых быков, но намерен развивать не только животноводство. Уже построено здание птицефермы. На первых порах в птичнике будет содержаться 2,5–3 тыс. кур-несушек. А птицеводство, как известно, дело энергоемкое.

– В перспективе обязательно закуплю автоматическое оборудование для клеточного содержания, – объясняет Жаскайрат Гайниевич. – Успешным может быть только развивающийся бизнес. Думаю и о том, чтобы выращивать гусей. Это тоже выгодное направление.

С кадрами в хозяйстве проблем не предвидится. Уже сейчас в нем проходят практику студенты Шынгырлаусского колледжа. Поэтому Айсиев построил на точке не только дом, но и учебный класс. Пробурил артезианскую скважину и решил проблему питьевой воды. Конечно, первым всегда не просто. И хотя энергоус­тановка – первый в области подобный проект, фермер уверен в ее надежности. Техобслуживание во время гарантийного срока будет осуществлять поставщик. Тем временем специальное обучение и стажировку пройдет один из выпускников колледжа. Подсчитано, что окупится она в течение шести – семи лет. А срок ее службы при грамотной эксплуатации не менее 20 лет. По словам акима района Алдияра Халелова, хозяйство «Гайни» – хороший пример для подражания. Если «оторвать» животноводов от электролиний, то возможности использования пастбищ возрастут многократно.

– Поначалу у меня было три гектара земли, – говорит фермер. – Арендовал еще двести. И это не предел. Планирую заняться собственным кормопроизводством. И обязательно посажу сад. Но урожай будет собирать мой сын Рамазан. У меня две взрослые дочери. А сын, надеюсь, продолжит нашу династию животноводов. Ему сейчас только 8 лет, но это ровно столько же, сколько было мне, когда я начал пасти отару. Есть у меня и задумка – выращивать страусов. Пока это только мечта. Хотя в нашей стране аграрному сектору оказывается такая поддержка, что мечты сбываются.

И еще об одном нельзя не упомянуть. По просьбе Ж Айсиева сын Тулеугали Нургалиева перенес памятник отцу на животноводческую точку Карасу, где тот когда-то работал. Прославленный чабан бережно держит на руках ягненка. Ухаживать за памятником, считает глава крестьянского хозяйства, будут студенты-практиканты. Ведь почитание старших всегда было, есть и будет в традициях казахского народа. К тому же равнение на Героя труда – лучший способ воспитания трудолюбия.



