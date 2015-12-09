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​Соло Медета Чотабаева
Каракозайым ДАЛИШОВА

Открывала программу ария Ленского из оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского. Это одно из любимых произведений певца, которое, как он считает, приносит ему удачу. Не менее по душе исполнителю, как оказалось, и вокальные шедевры камерной музыки. Для этого концерта он выбрал романсы П. Чайковского и С. Рахманинова. И как же искренне, вдохновенно были переданы чувства, «бушующие» в этих миниатюрах! В течение вечера певец предстал перед слушателями в образах Левко из оперы «Майская ночь» Н. Римского-Корсакова, Вертера из одноименного произведения Ж. Массне, Рудольфа из оперы «Луиза Миллер» Дж. Верди. «Всегда пытаюсь вжиться в образы своих героев, пропустить через себя и музыку, и текст», – говорит Медет Чотабаев, отмечая, что постоянно работает над новыми произведениями, расширяет репертуар.

Публика тепло принимала каждый номер, звучали крики «Браво!», бурные аплодисменты. Поддержать вокалиста пришли его коллеги – Талгат Мусабаев и Барсег Туманян, другие артисты театра, начинающие вокалисты, для которых этот концерт стал своеобразным мастер-классом. А еще в зале были супруга Медета и маленькая дочка, и их поддержку певец, несомненно, также ощущал. Нельзя не сказать и о замечательном концертмейстере Долорес Умбеталиевой. Очень интересно было наблюдать за тандемом оперного певца и пианистки – они понимали друг друга с полувзгляда.

В заключение на бис прозвучала знаменитая песня «O sole mio» – и зал взорвался овациями. Так что первый сольный творческий отчет молодого талантливого вокалиста был успешным и запомнился слушателям.

Напомним, что Медет Чотабаев – лау­реат международных конкурсов, среди его значительных достижений – I премия и специальный приз как лучшего тенора XXIII Международного конкурса им. Глинки (Москва, 2009), Гран-при Международного конкурса «Искусство XX века» (Финляндия, 2009) и Международного конкурса вокалистов им. Х. Даркле в Румынии (2012). Недавно артист проходил прослушивание в Grand Theatrede Geneve (Большой театр Женевы), директор которого дал высокую оценку его профессионализму и пригласил выступить в следующем сезоне в опере Дж. Пуччини «Богема». Напомним, что вскоре партию из этой же оперы Медет Чотабаев исполнит в итальянском театре «Карло Феличе» (Генуя), куда приглашены и другие солисты Astana Opera.

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