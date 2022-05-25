Сомнительная практика передачи земель бизнесу сложилась в Атырау

Преграды для бизнеса

В Атырау сложилась практика, когда решение местных исполнительных органов о предоставлении бизнесу земель под парковку, на благоустройство и озеленение прилегающей территории оформляется в виде приказа городского отдела архитектуры и градостроительства.

С августа прошлого года акимат Атырау в соответствии с протокольным поручением акима города прекратил прак­тику предоставления земель под благоустройство, озеленение и парковку. Решение об отказе мотивируется тем, что испрашиваемые участки являются землями общего пользования и часто незаконно ограждаются субъектами бизнеса, используются для дополнительного строительства, установки шлагбаумов в нарушение договоров аренды.

– При этом местные исполнительные органы требуют эскизный проект, который должен предварительно утверждаться. Само решение о предоставлении земель на благоустройство и озеленение, под парковку оформляется в виде приказа городского отдела архитектуры и градострои­тельства. Данные действия акимата города Атырау прямо противоречат требованиям земельного законодательства и ограничивают права субъектов бизнеса, – рассказывает заведующий сектором уполномоченного по защите прав предпринимателей Казах­стана по Атырауской области Сарсенбай Жолдыбаев.

В региональной палате предпринимателей считают, что из-за отдельных случаев недобросовестных предпринимателей акимат не должен был протокольным решением ограничивать права других субъектов бизнеса. На сегодня созданы дополнительные административные барьеры, из-за того, что нужно получать дополнительное разрешение, хотя все вопросы касательно предоставления земельных участков во временное либо постоянное пользование должны оформляться решением местных исполнительных органов.

По словам Сарсенбая Жолдыбаева, сложилась ситуация, когда субъект предпринимательства, в частности, одно ТОО, начал строительство многоквартирного жилого дома на утвержденном земельном участке для благоустройства, озеленения и парковки. При этом они узнают, что сам земельный участок уже отдан другим частным лицам под индивидуальное жилищное строительство. Теперь стоит вопрос о том, как сдавать данный объект в эксплуатацию. ТОО написало обращения в акимат, региональную палату предпринимателей и прокуратуру.

– Это инвестиционный проект, где предусмотрены меры господдержки, среди которых и предоставление земельного участка под парковку и озеленение. Проект был разработан только после того, как мы узнали, что этот участок свободный, и он был согласован с отделом архитектуры. На основе него утвердили эскизный проект и начались работы. Теперь выясняется, что этот участок принадлежит другим лицам, они предъявили свои права, мы были вынуждены приостановить строительство. Сейчас ждем решения вопроса, – говорит предприниматель Нурбек Садыков.

Руководитель аппарата акима города Атырау Серик Нысанбаев, подтвердил, что к ним поступила жалоба от субъекта предпринимательства, и на сегодняшний день принимаются меры по решению вопроса. Также он добавил, что вышеназванная практика была применена акиматом с целью облегчения процедуры предоставления земельных участков бизнесу, но и согласился с тем, что со стороны их работников была допущена ошибка. Замес­титель прокурора города Атырау Нуржан Абилов отметил, что по данному факту надзорным органом будет проведена соответствующая проверка.