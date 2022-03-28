В социальных сетях распространяется сообщение об "авторской" методике лечения аутизма Адиля Акишева. Согласно данной методике, очищение организма и специальный массаж могут навсегда избавить от заболевания. Stopfake.kz разобрал несколько тезисов из постов с ассистентом кафедры психиатрии НАО "Медицинский университет Караганды", врачом-психиатром Мариной Антонович.

Пост в Instagram сообщает, что некий Адиль Акишев в 2016 году сделал "мировое открытие" о том, что "причиной аутизма, РАС, ЗПР, ЗРР являются инфекции: грибковые, вирусные, бактериальные, паразитарные".

Автор утверждает, что за короткий срок может якобы исцелить от аутизма. Предложенная им методика включает в себя диагностику при помощи гемосканирования, очистку от инфекции посредством БАДов (не указывается каких), биоэнергетических процедур и массажа.

Кто такой Адиль Акишев (Алдылгомар Акишев)?

В открытых источниках не удается найти информацию о его профессиональной деятельности. На сайте под названием "Лечение аутизма в Астане" он представлен как "автор методики по восстановлению ауры".

На его странице в Instagram пользователи задают вопросы о его образовании. Одному из подписчиков он сообщает, что имеет три высших образования, но не уточняет каких. Другому отвечает, что он инженер.

Тезисы

Автор заявляет о "мировом открытии", называя причиной аутизма "инфекции, вирусы, бактерии, паразиты и грибки". Это неправда.

Расстройства аутистического спектра (РАС), которые называют общим словом аутизм, – это нейроонтогенетические расстройства, которые вызывают коммуникативные и поведенческие нарушения.

Причины заболевания до сих пор изучаются. Ученые сходятся во мнении, что на возникновение многих подтипов РАС влияет сочетание генетических и экологических факторов.

«В настоящее время мы все чаще сталкиваемся с непрофессиональным толкованием этиологии, патогенеза, клиники различных ментальных нарушений и, следовательно, неправильным ведением таких пациентов. Что касается причин расстройств аутистического спектра, то есть серьезные доказательства, подтверждающие генетический компонент. Для родителей ребенка с расстройствами аутистического спектра риск рождения следующего ребенка с такой же патологией в 50-100 раз выше.

Причины, связанные с окружающей средой (бактерии, вирусы, питание, вакцины), подозревались, но пока не подтверждены. Существует веское доказательство, что прививки не вызывают аутизм, и первичное исследование, предполагавшее эту связь, было аннулировано, поскольку его автор фальсифицировал данные», — говорит ассистент кафедры психиатрии НАО "Медицинский университет Караганды" Марина Антонович.

Эксперт поясняет, что неверно объединять в одну группу с аутизмом задержку психического развития (ЗПР) и задержку речевого развития (ЗРР), которые также обещает вылечить массажем Акишев. Эти определения являются устаревшими. Им на смену давно пришли более обоснованные с научно-медицинской точки зрения и ориентированные на доказательную психиатрическую практику категории.

«Задержка психического развития» не может использоваться в качестве медицинского диагноза и формально не может противопоставляться психическим расстройствам, включая умственную отсталость, гиперкинетические расстройства, расстройства психологического развития и другие. Каждое из этих заболеваний имеет собственную этиологию, патогенез и клинику.

Вышесказанное означает, что безграмотными, невежественными "специалистами" указанные заболевания (соответственно, и дети с разными диагнозами), имеющие различные причины, условия, клинику, нарушения, объединяются в одну группу с идентичным лечением. Либо им приписывают не просто недоказанные, а опровергнутые доказательной медициной причины развития данных патологий", – поясняет врач-психиатр.

Для диагностирования организма автор "массажной" методики предлагает провести гемосканирование.

Гемосканирование относится к альтернативным методам, то есть не признанным официальной медициной. Заключается этот метод в исследовании капли крови под микроскопом. На ресурсе quackwatch собрана подборка случаев, когда процедуры гемосканирования заканчивались судебными исками против клиник, которые использовали этот метод.

После диагностики Акишев предлагает курс очищения организма от паразитов и восстановления иммунитета. Все это при помощи неназванных БАДов.

И заключительным этапом следуют массажные процедуры, разработанные автором. Надо отметить, что Акишев не предъявляет каких-либо документов, подтверждающих его право проводить массаж детям с РАС. Также нигде нет информации о том, что представляет собой этот специальный массаж. Судя по комментариям, в прошлом году один сеанс стоил 12 500, 15 000 и 25 000 тенге в зависимости от месяца записи.

Массажная терапия, которую проводят квалифицированные специалисты, может помочь пациентам с РАС, однако не может вылечить. Лечения от расстройств аутистического спектра на данный момент нет. Существуют программы реабилитации и коррекции поведения, которые помогают пациентам компенсировать физические и психические дефициты. Программы включают в себя занятия с психологами, невропатологами, инструкторами ЛФК.

"Дети с аутизмом, как правило, ходят на цыпочках, присутствует напряжение в мышцах ног. Глубокий массаж поможет ребенку расслабить мышцы и сделать походку физиологичной, по крайней мере, на некоторое время после массажа. Также массаж способствует улучшению дыхания и релаксации. Дыхательные упражнения направлены на то, чтобы успокоить ребенка и снизить гиперактивность. Но! вылечить аутизм, или умственную отсталость, или гиперкинетическое расстройство массажем невозможно. Важно, чтобы любые мероприятия с детьми проводились медицинскими работниками", – добавляет Марина Антонович.

Таким образом, автор никак не подтверждает свою компетентность в вопросах медицины, в частности в области изучения и лечения РАС. А его обещания за несколько месяцев "исцелить" от аутизма являются манипуляцией на желании родителей помочь своим детям.