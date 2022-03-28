Общество , Здравоохранение
Сомнительную методику "лечения" аутизма массажем разобрала казахстанский врач

В социальных сетях распространяется сообщение об "авторской" методике лечения аутизма Адиля Акишева. Согласно данной методике, очищение организма и специальный массаж могут навсегда избавить от заболевания. Stopfake.kz разобрал несколько тезисов из постов с ассистентом кафедры психиатрии НАО "Медицинский университет Караганды", врачом-психиатром Мариной Антонович.

Пост в Instagram сообщает, что некий Адиль Акишев в 2016 году сделал "мировое открытие" о том, что "причиной аутизма, РАС, ЗПР, ЗРР являются инфекции: грибковые, вирусные, бактериальные, паразитарные".

Автор утверждает, что за короткий срок может якобы исцелить от аутизма. Предложенная им методика включает в себя диагностику при помощи гемосканирования, очистку от инфекции посредством БАДов (не указывается каких), биоэнергетических процедур и массажа.

Кто такой Адиль Акишев (Алдылгомар Акишев)?

В открытых источниках не удается найти информацию о его профессиональной деятельности. На сайте под названием "Лечение аутизма в Астане" он представлен как "автор методики по восстановлению ауры".

На его странице в Instagram пользователи задают вопросы о его образовании. Одному из подписчиков он сообщает, что имеет три высших образования, но не уточняет каких. Другому отвечает, что он инженер. 

Тезисы

Автор заявляет о "мировом открытии", называя причиной аутизма "инфекции, вирусы, бактерии, паразиты и грибки". Это неправда.

Расстройства аутистического спектра (РАС), которые называют общим словом аутизм, – это нейроонтогенетические расстройства, которые вызывают коммуникативные и поведенческие нарушения.

Причины заболевания до сих пор изучаются. Ученые сходятся во мнении, что на возникновение многих подтипов РАС влияет сочетание генетических и экологических факторов.

«В настоящее время мы все чаще сталкиваемся с непрофессиональным толкованием этиологии, патогенеза, клиники различных ментальных нарушений и, следовательно, неправильным ведением таких пациентов. Что касается причин расстройств аутистического спектра, то есть серьезные доказательства, подтверждающие генетический компонент. Для родителей ребенка с расстройствами аутистического спектра риск рождения следующего ребенка с такой же патологией в 50-100 раз выше.

Причины, связанные с окружающей средой (бактерии, вирусы, питание, вакцины), подозревались, но пока не подтверждены. Существует веское доказательство, что прививки не вызывают аутизм, и первичное исследование, предполагавшее эту связь, было аннулировано, поскольку его автор фальсифицировал данные», — говорит ассистент кафедры психиатрии НАО "Медицинский университет Караганды" Марина Антонович.

Эксперт поясняет, что неверно объединять в одну группу с аутизмом задержку психического развития (ЗПР) и задержку речевого развития (ЗРР), которые также обещает вылечить массажем Акишев. Эти определения являются устаревшими. Им на смену давно пришли более обоснованные с научно-медицинской точки зрения и ориентированные на доказательную психиатрическую практику категории.

«Задержка психического развития» не может использоваться в качестве медицинского диагноза и формально не может противопоставляться психическим расстройствам, включая умственную отсталость, гиперкинетические расстройства, расстройства психологического развития и другие. Каждое из этих заболеваний имеет собственную этиологию, патогенез и клинику.

Вышесказанное означает, что безграмотными, невежественными "специалистами" указанные заболевания (соответственно, и дети с разными диагнозами), имеющие различные причины, условия, клинику, нарушения, объединяются в одну группу с идентичным лечением. Либо им приписывают не просто недоказанные, а опровергнутые доказательной медициной причины развития данных патологий", – поясняет врач-психиатр.

Для диагностирования организма автор "массажной" методики предлагает провести гемосканирование.

Гемосканирование относится к альтернативным методам, то есть не признанным официальной медициной. Заключается этот метод в исследовании капли крови под микроскопом. На ресурсе quackwatch собрана подборка случаев, когда процедуры гемосканирования заканчивались судебными исками против клиник, которые использовали этот метод.

После диагностики Акишев предлагает курс очищения организма от паразитов и восстановления иммунитета. Все это при помощи неназванных БАДов.

И заключительным этапом следуют массажные процедуры, разработанные автором. Надо отметить, что Акишев не предъявляет каких-либо документов, подтверждающих его право проводить массаж детям с РАС. Также нигде нет информации о том, что представляет собой этот специальный массаж. Судя по комментариям, в прошлом году один сеанс стоил 12 500, 15 000 и 25 000 тенге в зависимости от месяца записи.

Массажная терапия, которую проводят квалифицированные специалисты, может помочь пациентам с РАС, однако не может вылечить. Лечения от расстройств аутистического спектра на данный момент нет. Существуют программы реабилитации и коррекции поведения, которые помогают пациентам компенсировать физические и психические дефициты. Программы включают в себя занятия с психологами, невропатологами, инструкторами ЛФК.

"Дети с аутизмом, как правило, ходят на цыпочках, присутствует напряжение в мышцах ног. Глубокий массаж поможет ребенку расслабить мышцы и сделать походку физиологичной, по крайней мере, на некоторое время после массажа. Также массаж способствует улучшению дыхания и релаксации. Дыхательные упражнения направлены на то, чтобы успокоить ребенка и снизить гиперактивность. Но! вылечить аутизм, или умственную отсталость, или гиперкинетическое расстройство массажем невозможно. Важно, чтобы любые мероприятия с детьми проводились медицинскими работниками", – добавляет Марина Антонович.

Таким образом, автор никак не подтверждает свою компетентность в вопросах медицины, в частности в области изучения и лечения РАС. А его обещания за несколько месяцев "исцелить" от аутизма являются манипуляцией на желании родителей помочь своим детям.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным"
Рабочий погиб на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Водителя приехавшей на экстренный вызов скорой оштрафовали после жалобы карагандинца – СМИ
Мощный взрыв произошел в центре Баку
Житель Германии 87 раз вакцинировался от коронавируса
85 жилых домов подтоплено с начала паводкового периода в Казахстане
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайской области
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 600 человек
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на видео в Нур-Султане
Уже в трех районах ЗКО объявлен режим ЧС
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Молодая казахстанка руководит сразу двумя заводами сельхозтехники в Костанае
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Кто такой Увайс Ахтаев и почему он был любимцем Алматы в 50-х годах прошлого века
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"На встречи со мной не надо приглашать чиновников" – Бозумбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 марта
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт

Читайте также

Происшествия , Общество , Видеогалерея
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на в…
Происшествия , Общество , Видеогалерея
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 6…
Правительство , Общество
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не остан…
Общество , Видеогалерея
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайск…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021