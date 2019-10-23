​Сообща против кибератак

На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата (СУИК) под председательством Премьер-министра Аскара Мамина рассмотрены вопросы обеспечения кибербезопасности и борьбы с киберпреступностью.

С докладами о состоянии и перс­пективах развития киберпространства Казахстана, а также с предложениями по совершенствованию политики в данной сфере выступили министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди, аккредитованные в Казахстане послы зарубежных стран, а также представители транснациональных компаний.

– С момента запуска в 2017 году государственной программы «Цифровой Казахстан» благодаря притоку капитала и передовых технологий значительный прог­ресс достигнут в секторах энергетики, транспорта, сельского хозяйства и услуг, что стало важным фактором роста на­циональной экономики, – сказал Аскар Мамин.

За 9 месяцев текущего года ВВП Казахстана вырос на 4,3%. При этом основная доля роста приходится на отрасли и услуги с высокой добавленной стоимостью. Международный валютный фонд и Азиатский банк развития повысили прогнозы роста экономики РК на 2019–2020 годы. Улучшена позиция республики в Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума с 59-го до 55-го места.

– Для дальнейшего обеспечения положительной динамики необходимо приложить усилия для защиты нашей экономики от растущих угроз международной и местной киберпреступности. Согласно прогнозам Всемирного экономического форума, к 2022 году ущерб мировой экономике от киберпреступлений может превысить 8 триллионов долларов, – сказал Премьер-министр.

Глава Правительства сообщил участникам заседания, что для противодействия киберпреступности по поручению Первого Президента Нурсултана ­Назарбаева разработана концепция кибербезопасности «Киберщит Казахстана». В рамках ее реализации усовершенствована нормативно-правовая база, созданы Национальный координационный центр информационной безопас­ности и Совет по вопросам кибербезопасности. Уровень цифровой грамотности населения повышен до 73%.

– В результате указанных мер Международный союз электро­связи повысил позицию Казахстана в Глобальном индексе кибербезопасности в 2018 году до 40-го места, тогда как годом ранее мы занимали 83-е место, – отметил Аскар Мамин.

Премьер-министр призвал представителей иностранных государств, входящих в Совет по улучшению инвестиционного климата, к более тесному сотрудничеству в сфере обеспечения кибербезопасности.