Сообщает Минздрав

В состоянии банкротства

Министерству регионального развития и строительства и Министерству инфраструктуры Украины, а также национальному железнодорожному оператору «Укрзализныця» и компании «Укравтодор» запрещено проводить любые платежи, за исключением выплаты зарплат. Решение о прекращении платежей принял «в рамках своих полномочий» и. о. вице-премьер-министра Александр Вилкул, сообщила пресс-служба правительства Украины.

Есть вероятность дефолта

В международном рейтинговом агентстве Standard&Poor’s (S&P) полагают, что сложившаяся в экономике Украины ситуация может завершиться дефолтом страны.

«Ухудшение политической ситуации в Украине подвергает способность правительства по погашению и обслуживанию долговых обязательств все возрастающим рискам и увеличивает неопределенность относительно продолжения предоставления финансовой помощи со стороны России в 2014 году. В настоящий момент мы полагаем, что в отсутствие значительных позитивных изменений (которых мы не ожидаем в настоящий момент) вполне вероятен дефолт Украины», – говорится в сообщении.

Реагируя на ухудшение ситуации, S&P понизило кредитные рейтинги сразу трех украинских банков – «ПриватБанка», Альфа-банка (Украина) и Кредобанка. Рейтинг понижен с ССС+/С до ССС/С с «негативным» прогнозом.

В агентстве также считают, что существенно повысилась вероятность принудительной девальвации гривны, что скажется на и так уже нестабильных показателях качества активов и капитала банков.

Курс гривны снизился

Курс гривны к доллару на межбанковском валютном рынке Украины снизился почти до исторического минимума.

По данным с рынка, курс гривны на межбанковском валютном рынке во вторник приблизился к уровню 8,85–9,98 гривен к одному доллару, что лишь немногим меньше исторического минимума – десять гривен за доллар.

На минувшей неделе в разгар массовых беспорядков в Киеве целый ряд украинских банков столкнулся с жестким дефицитом ликвидности – население спешило обналичить свои зарплаты и сбережения. К работающим банкоматам выстроились очереди, банки были вынуждены устанавливать временные лимиты на выдачу денег, передает РИА Новости.

По оценкам Fitch

К числу политических и экономических рисков Украины эксперты международного рейтингового агентства Fitch отнесли рецессию, потенциальную угрозу правам собственности на заложенные активы и девальвацию гривны (так как около 60% кредитов предоставлено в иностранной валюте).

Наиболее подвержены этим рискам, по мнению Fitch, государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк, ВЭБ), ОАО «Газпромбанк» и ОАО «Банк ВТБ». Fitch оценивает соответствующие риски (относительно капитала) ВЭБа в 74%, Газпромбанка приблизительно в 40% и ВТБ не менее чем в 14%.

Дом профсоюзов может рухнуть

Выгоревший во время беспорядков в центре Киева Дом профсоюзов может обрушиться. На восстановление здания необходимо минимум 100 млн. гривен (400 млн. рублей). Об этом сообщили журналистам в Союзе архитекторов Киева.

«Необходимо провести обследование здания и принять решение о дальнейшей его реконструкции, либо о сносе Дома профсоюзов и постройке на этом месте нового», – заявил корреспонденту ИТАР-ТАСС главный архитектор Киева Сергей Целовальник.

Пожар в Доме профсоюзов на площади Независимости вспыхнул 19 февраля, большая часть здания была уничтожена огнем.

Предложено траур продлить

Украинская православная церковь Мос­ковского патриархата призвала украинских политиков продлить траур в стране до конца Великого поста, который завершается 20 апреля, сообщалось во вторник, 25 февраля, на официальном сайте УПЦ.

«Гибель людей – это всегда трагедия. Гибель единокровных братьев, граждан единой страны, – это трагедия для всего народа. Поэтому Украинская православная церковь предлагает продлить дни траура до конца Великого поста, когда должны состояться поминовения погибших на 40-й день», – говорится в обращении Священного Синода Украинской церкви к власти.

Авторы документа также предложили отменить в этот период все массовые развлекательные мероприятия в стране.

По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ