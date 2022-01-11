Общество

Сообщать адреса завышающих цены магазинов и АЗС просят казахстанцев

1060 обращений зарегистрировано в колл-центре Агентства по защите и развитию конкуренции за 3 дня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК.     

С 8 по 11 января 2022 года по горячей линии приема обращений на завышенные цены на социально значимые продукты питания, автогаз, бензин, дизельное топливо, услуги служб и агрегаторов такси Агентства по защите и развитию конкуренции принято 1060 обращений граждан. Более 70% от всего количества звонков поступило от жителей Алматы.

АЗРК сообщает, что все обращения, поступившие на горячую линию, изучаются и по каждому проводится соответствующая работа совместно с центральными государственными и местными исполнительными органами.

Основной объем жалоб за эти дни поступил на повышение цен на продукты питания, качество продуктов (продается просроченный товар), недобросовестность продавцов (стоимость товара на ценниках не соответствует ценам в чеках). Жители отдельных районов Алматы жалуются на отсутствие продовольственных товаров.

Также зафиксированы жалобы на повышение цен на баллонный газ (Нур-Султан, Экибастуз, Усть-Каменогорск, Алматинская, Туркестанская, Карагандинская области), бензин марки АИ-92 (Караганда, Атырау, Алматинская, Жамбылская области), дизтопливо (Нур-Султан, Павлодар) услуги такси (Нур-Султан, Туркестанская область).

Для большей оперативности реагирования АЗРК просит всех, кто обращается с жалобами, сообщать название и адреса торговых объектов, автозаправок, госномера автомобилей такси, наименование продукта, на который повысили цены, и любую другую информацию, подтверждающую факт повышения цены. По возможности направлять чеки, скриншоты оплаты, суммы заказа такси и т.д.

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