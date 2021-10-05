Сообщение о найденных с вырезанными почками телах подростков распространяют в Казнете

Общество
В одном из популярных казахстанских Telegram-чатов распространяют сообщение о том, что два 17-летних подростка пропали без вести, а позже их тела обнаружили с вырезанными почками. Это старый фейк, ранее распространявшийся в разных странах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.



Во-первых, стоит обратить внимание на то, как сформулировано само сообщение. Автор пишет, что история произошла в «моем городе», не указывая ни название населенного пункта, ни даже страну. Месяц и год, когда случились описываемые события, также не указаны. Далее автор пишет, что первичный осмотр тел не показал признаков насильственной смерти. Однако после выяснилось, что у подростков были вырезаны почки. Как вышло так, что специалисты, осматривающие тела, не сочли крупные раны на телах признаками насильственной смерти, не сообщается.

Подобное отсутствие конкретных фактов, таких как место и время происшествия, зачастую является признаками фейковых сообщений.

Поиск в Сети по ключевым словам результатов не дал, из чего можно сделать вывод, что о подобных шокирующих событиях в Казахстане СМИ никогда не сообщали.

Зато фейков, как две капли похожих на этот, в Сети достаточно. К примеру, в 2018 году пользователей российского сегмента Сети пугали рассказами о телах двух девочек от 6 до 8 лет, найденных на обочине дороги. Осмотр якобы показал, что у детей были изъяты почки. Позже в МВД заявили, что ничего подобного в стране не случалось, а сообщения являются фейковыми.

В том же году аналогичные сообщения взбудоражили пользователей из Индии. Им сообщали, что по всей стране находят тела детей, у которых некто изъял органы. Ни одно из подобных сообщений не подтвердилось.

Итак, сообщения в казахстанских чатах о похищениях и убийствах детей для продажи их органов на черном рынке – фейк. Сообщения такого рода распространялись в 2018 году в разных странах, но на самом деле подобных убийств не происходило.

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