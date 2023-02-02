Сообщение о шоколаде с жареными сверчками рассылают казахстанцы в соцсетях

Фото: stopfake.kz

В Сети распространяется скриншот официального Instagram-аккаунта компании Ritter Sport. На снимке видна реклама новой плитки шоколада из «протеиновой серии» с добавлением жареных на гриле сверчков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Подобная публикация действительно есть на официальной странице производителя шоколадных плиток Ritter Sport. В ней фото необычной шоколадки с насекомыми сопровождается надписью о том, что таким образом представители компании готовятся к сезону шашлыков.

При этом ни в описании, ни в хештегах нет совершенно никаких намеков на то, что это шутка.

Понять, что их разыграли, любители шоколада могли, заглянув в комментарии к публикации. Там в ответ на вопрос пользователя с ником itanna _ представители компании Ritter Sport отвечают, что «это просто шутка».

Отмечается, что подобные розыгрыши компания делает не впервые. Ранее на странице Ritter Sport в Facebook появлялись анонсы выхода плиток со вкусом хумуса, квашеной капусты, хот-дога, сельдерея и прочих несочетаемых с шоколадом продуктов.

Итак, компания Ritter Sport не выпускает плитку шоколада с насекомыми. Это шутка, которую пользователи Сети восприняли всерьез, заключил Stopfake.