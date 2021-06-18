Сообщение о термитах в главном хранилище и потере триллионов тенге опровергли в Нацбанке

Экономика
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Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
В социальных сетях и мессенджерах рассылают сообщение о том, что "в главном хранилище Национального банка Республики Казахстан исчез свежий выпуск купюр национальной валюты в размере двух триллионов тенге". Это фейк, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.



Источником этого поста является сатирический аккаунт @qazinform24. В нем публикуются выдуманные новости и сообщения, не претендующие на достоверность. Об этом сказано в шапке профиля: "Сатирический контент. Фейк-ньюс".



Это не первый раз, когда пользователи Сети принимают публикации сатирической страницы за реальные новости.

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