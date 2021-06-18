Сообщение о термитах в главном хранилище и потере триллионов тенге опровергли в Нацбанке

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
В социальных сетях и мессенджерах рассылают сообщение
о том, что "в главном хранилище Национального банка Республики Казахстан исчез свежий выпуск купюр национальной валюты в размере двух триллионов тенге". Это фейк, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Stopfake.kz
.
Источником этого поста является сатирический аккаунт @qazinform24. В нем публикуются выдуманные новости и сообщения, не претендующие на достоверность. Об этом сказано
в шапке профиля: "Сатирический контент. Фейк-ньюс".
Это не первый раз, когда пользователи Сети принимают публикации сатирической страницы за реальные новости.