Свежий выпуск Сообщение об итогах внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, состоявшихся 26 апреля 2015 года Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан

26 апреля 2015 года состоялись внеочередные выборы Президента Республики Казахстан.

Явка избирателей составила 95,22%.

На основании протоколов областных, городов Астаны и Алматы избирательных комиссий о результатах подсчета голосов на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, состоявшихся 26 апреля 2015 года, Центральная избирательная комиссия сообщает, что в списки избирателей по единому общенациональному избирательному округу были включены 9 547 864 гражданина, из них приняли участие в голосовании 9 090 920 человек, или 95,21%. Вне помещения для голосования проголосовали 152 016 избирателей.

Кандидатами в Президенты Республики Казахстан баллотировались 3 человека.

При голосовании кандидаты в Президенты Республики Казахстан набрали следующее количество голосов:

по Акмолинской области:

Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 449 голосов, или 0,10% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Назарбаев Нурсултан Абишевич – 438 917 голосов, или 98,42% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Сыздыков Тургун Искакович – 6 600 голосов, или 1,48% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по Актюбинской области:

Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 1 906 голосов, или 0,44% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Назарбаев Нурсултан Абишевич – 420 824 голоса, или 97,60% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Сыздыков Тургун Искакович – 8 450 голосов, или 1,96 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по Алматинской области:

Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 1 951 голос, или 0,21% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Назарбаев Нурсултан Абишевич – 919 096 голосов, или 98,94% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Сыздыков Тургун Искакович – 7 896 голосов, или 0,85% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по Атырауской области:

Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 1 736 голосов, или 0,60% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Назарбаев Нурсултан Абишевич – 284 215 голосов, или 98,22% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Сыздыков Тургун Искакович – 3 406 голосов, или 1,18% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по Восточно-Казахстанской области:

Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 4 559 голосов, или 0,55% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Назарбаев Нурсултан Абишевич – 810 754 голоса, или 98,37% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Сыздыков Тургун Искакович – 8 875 голосов, или 1,08% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по Жамбылской области:

Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 3 167 голосов, или 0,63% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Назарбаев Нурсултан Абишевич – 492 148 голосов, или 97,90% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Сыздыков Тургун Искакович – 7 390 голосов, или 1,47% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по Западно-Казахстанской области:

Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 2 741 голос, или 0,71% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Назарбаев Нурсултан Абишевич – 378 819 голосов, или 98,13% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Сыздыков Тургун Искакович – 4 478 голосов, или 1,16% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по Карагандинской области:

Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 8 480 голосов, или 1,07% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Назарбаев Нурсултан Абишевич – 779 191 голос, или 98,30% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Сыздыков Тургун Искакович – 4 995 голосов, или 0,63% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по Костанайской области:

Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 5 050 голосов, или 0,97% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Назарбаев Нурсултан Абишевич – 507 806 голосов, или 97,55% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Сыздыков Тургун Искакович – 7 704 голоса, или 1,48% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по Кызылординской области:

Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 3 465 голосов, или 0,90% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Назарбаев Нурсултан Абишевич – 378 443 голоса, или 98,10% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Сыздыков Тургун Искакович – 3 864 голоса, или 1,0% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по Мангистауской области:

Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 707 голосов, или 0,24% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Назарбаев Нурсултан Абишевич – 287 279 голосов, или 97,54% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Сыздыков Тургун Искакович – 6 538 голосов, или 2,22% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по Павлодарской области:

Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 3 060 голосов, или 0,70% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Назарбаев Нурсултан Абишевич – 429 994 голоса, или 98,35% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Сыздыков Тургун Искакович – 4 153 голоса, или 0,95% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по Северо-Казахстанской области:

Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 1 878 голосов, или 0,51% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Назарбаев Нурсултан Абишевич – 362 068 голосов, или 98,33% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Сыздыков Тургун Искакович – 4 271 голос, или 1,16% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по Южно-Казахстанской области:

Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 5 242 голоса, или 0,43% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Назарбаев Нурсултан Абишевич – 1 207 826 голосов, или 98,40% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Сыздыков Тургун Искакович – 14 361 голос, или 1,17% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по городу Астане:

Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 1 331 голос, или 0,34% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Назарбаев Нурсултан Абишевич – 385 715 голосов, или 98,54% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Сыздыков Тургун Искакович – 4 384 голоса, или 1,12% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по городу Алматы:

Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 11 996 голосов, или 1,48% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Назарбаев Нурсултан Абишевич – 750 155 голосов, или 92,55% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Сыздыков Тургун Искакович – 48 391 голос, или 5,97% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по Республике Казахстан:

Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 57 718 голосов, или 0,64% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Назарбаев Нурсултан Абишевич – 8 833 250 голосов, или 97,75% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Сыздыков Тургун Искакович – 145 756 голосов, или 1,61% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

В соответствии со статьей 65 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» считается избранным Президентом Республики Казахстан Назарбаев Нурсултан Абишевич, 1940 года рождения, казах, член партии «Нур Отан», Президент Республики Казахстан, проживающий в городе Астане.



