СООБЩЕНИЕ об итогах выборов депутата Сената Парламента Республики Казахстан от города Астаны вместо выбывшего, состоявшихся 14 января 2023 года

На основании протокола избирательной комиссии города Астаны о результатах подсчета голосов по выборам депутата Сената Парламента Республики Казахстан от города Астаны выборы признаны состоявшимися.

Баллотировались 3 кандидата.

Из 31 выборщика приняли участие в голосовании 29, или 93,5% от общего числа выборщиков.

Установлены следующие итоги выборов депутата Сената Парламента Республики Казахстан от города Астаны:

за Әбілқайыра Сайранбека Ербатырұлы подано 4 голоса выборщиков, принявших участие в голосовании;

за Зейнұлқабден Табиғат подано 6 голосов выборщиков, принявших участие в голосовании;

за Лукина Андрея Ивановича подано 19 голосов выборщиков, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 0.

Депутатом Сената Парламента Республики Казахстан от города Астаны на срок полномочий депутатов Сената Парламента Республики Казах­стан, избранных 12 августа 2020 года, избран Лукин Анд­рей Иванович, 1961 года рождения, депутат Сената Парламента Республики Казахстан,­ проживающий в городе Астане, русский.

Центральная

избирательная комиссия

Республики Казах­стан