СООБЩЕНИЕ об итогах выборов депутата Сената Парламента Республики Казахстан от города Астаны вместо выбывшего, состоявшихся 14 января 2023 года
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14 января 2023 года в соответствии с постановлениями Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан «О назначении выборов депутата Сената Парламента Республики Казахстан от города Астаны вместо выбывшего» от 31 октября 2022 года № 102⁄592 и «О продлении срока проведения выборов депутата Сената Парламента Республики Казахстан от города Астаны вместо выбывшего» от 8 декабря 2022 года № 119⁄613 состоялись выборы депутата Сената Парламента Республики Казахстан от города Астаны вместо выбывшего.