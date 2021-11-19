Сообщение с угрозами взрыва на авиарейсе поступило в Air Astana

Происшествия
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Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Air Astana опровергла информацию об угрозе взрыва на авиарейсе авиакомпании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу перевозчика.    

«18 ноября 2021 года в 20:45 в авиакомпанию Air Astana поступило сообщение об угрозе безопасности на авиамаршруте, пролегающем через территорию соседнего государства. В анонимном сообщении не были указаны ни название авиакомпании, ни номер, дата или время рейса. Авиакомпания незамедлительно усилила меры безопасности и провела дополнительный досмотр по прибытию и вылету всех своих рейсов. Информация об угрозе не подтвердилась», – сообщили в авиакомпании.

Все материалы направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

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