СООБЩЕНИЕ Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан

О регистрации Абылкасымова Ерасыла кандидатом в Президенты Республики Казахстан

В соответствии с подпунктом 8) статьи 12, статьей 59 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» 23 октября 2005 года Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан зарегистрировала кандидатом в Президенты Республики Казахстан Абылкасымова Ерасыла, 1948 года рождения, казаха, депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, проживающего в городе Астане.

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан