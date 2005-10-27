СООБЩЕНИЕ Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
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О регистрации Байменова Алихана Мухамедьевича кандидатом в Президенты Республики КазахстанВ соответствии с подпунктом 8) статьи 12, статьей 59 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» 23 октября 2005 года Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан зарегистрировала кандидатом в Президенты Республики Казахстан Байменова Алихана Мухамедьевича, 1959 года рождения, казаха, председателя Демократической партии Казахстана «АК ЖОЛ», проживающего в городе Алматы.
Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан