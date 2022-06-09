Сообщение ЦИК

Восьмого июня 2022 года Центризбиркомом образованы новые территориальные избирательные комиссии

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Конституционного закона «О выборах в Респуб­лике Казах­стан» и Указом Президента от 3 мая 2022 года № 887 «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Респуб­лики Казахстан» Центральная избирательная комиссия постановлениями № 48⁄507, № 48⁄508, № 48⁄509, № 48⁄510 образовала территориальные избирательные комиссии областей Абай, Жетісу, Ұлытау, а также районов Ақсуат области Абай и Самар Восточно-Казахстанской области.

Таким образом, с учетом 5 вновь образованных в избирательной системе страны функ­ционируют 239 территориальных избирательных комиссий.