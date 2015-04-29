Сообщение ЦИК

Сообщение
об итогах внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, состоявшихся 26 апреля 2015 года
26 апреля 2015 года состоялись внеочередные выборы Президента Республики Казахстан.
Явка избирателей составила 95,22%.
На основании протоколов областных, городов Астаны и Алматы избирательных комиссий о результатах подсчета голосов на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, состоявшихся 26 апреля 2015 года, Центральная избирательная комиссия сообщает, что в списки избирателей по единому общенациональному избирательному округу были включены 9 547 864 гражданина, из них приняли участие в голосовании 9 090 920 человек, или 95,21%. Вне помещения для голосования проголосовали 152 016 избирателей.
Кандидатами в Президенты Республики Казахстан баллотировались 3 человека.
При голосовании кандидаты в Президенты Республики Казахстан набрали следующее количество голосов:
по Акмолинской области:
Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 449 голосов, или 0,10% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Назарбаев Нурсултан Абишевич – 438 917 голосов, или 98,42% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Сыздыков Тургун Искакович – 6 600 голосов, или 1,48% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по Актюбинской области:
Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 1 906 голосов, или 0,44% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Назарбаев Нурсултан Абишевич – 420 824 голоса, или 97,60% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Сыздыков Тургун Искакович – 8 450 голосов, или 1,96% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по Алматинской области:
Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 1 951 голос, или 0,21% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Назарбаев Нурсултан Абишевич – 919 096 голосов, или 98,94% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Сыздыков Тургун Искакович – 7 896 голосов, или 0,85% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по Атырауской области:
Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 1 736 голосов, или 0,60% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Назарбаев Нурсултан Абишевич – 284 215 голосов, или 98,22% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Сыздыков Тургун Искакович – 3 406 голосов, или 1,18% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по Восточно-Казахстанской области:
Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 4 559 голосов, или 0,55% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Назарбаев Нурсултан Абишевич – 810 754 голоса, или 98,37% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Сыздыков Тургун Искакович – 8 875 голосов, или 1,08% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по Жамбылской области:
Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 3 167 голосов, или 0,63% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Назарбаев Нурсултан Абишевич – 492 148 голосов, или 97,90% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Сыздыков Тургун Искакович – 7 390 голосов, или 1,47% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по Западно-Казахстанской области:
Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 2 741 голос, или 0,71% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Назарбаев Нурсултан Абишевич – 378 819 голосов, или 98,13% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Сыздыков Тургун Искакович – 4 478 голосов, или 1,16% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по Карагандинской области:
Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 8 480 голосов, или 1,07% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Назарбаев Нурсултан Абишевич – 779 191 голос, или 98,30% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Сыздыков Тургун Искакович – 4 995 голосов, или 0,63% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по Костанайской области:
Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 5 050 голосов, или 0,97% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Назарбаев Нурсултан Абишевич – 507 806 голосов, или 97,55% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Сыздыков Тургун Искакович – 7 704 голоса, или 1,48% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по Кызылординской области:
Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 3 465 голосов, или 0,90% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Назарбаев Нурсултан Абишевич – 378 443 голоса, или 98,10% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Сыздыков Тургун Искакович – 3 864 голоса, или 1,0% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по Мангистауской области:
Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 707 голосов, или 0,24% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Назарбаев Нурсултан Абишевич – 287 279 голосов, или 97,54% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Сыздыков Тургун Искакович – 6 538 голосов, или 2,22% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по Павлодарской области:
Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 3 060 голосов, или 0,70% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Назарбаев Нурсултан Абишевич – 429 994 голоса, или 98,35% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Сыздыков Тургун Искакович – 4 153 голоса, или 0,95% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по Северо-Казахстанской области:
Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 1 878 голосов, или 0,51% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Назарбаев Нурсултан Абишевич – 362 068 голосов, или 98,33% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Сыздыков Тургун Искакович – 4 271 голос, или 1,16% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по Южно-Казахстанской области:
Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 5 242 голоса, или 0,43% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Назарбаев Нурсултан Абишевич – 1 207 826 голосов, или 98,40% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Сыздыков Тургун Искакович – 14 361 голос, или 1,17% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по городу Астане:
Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 1 331 голос, или 0,34% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Назарбаев Нурсултан Абишевич – 385 715 голосов, или 98,54% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Сыздыков Тургун Искакович – 4 384 голоса, или 1,12% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по городу Алматы:
Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 11 996 голосов, или 1,48% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Назарбаев Нурсултан Абишевич – 750 155 голосов, или 92,55% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Сыздыков Тургун Искакович – 48 391 голос, или 5,97% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по Республике Казахстан:
Кусаинов Абельгази Калиакпарович – 57 718 голосов, или 0,64% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Назарбаев Нурсултан Абишевич – 8 833 250 голосов, или 97,75% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Сыздыков Тургун Искакович – 145 756 голосов, или 1,61% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В соответствии со статьей 65 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" считается избранным Президентом Республики Казахстан Назарбаев Нурсултан Абишевич, 1940 года рождения, казах, член партии "Нур Отан", Президент Республики Казахстан, проживающий в городе Астане. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан