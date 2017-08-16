Политика
Сообщения о передаче всего озера Сладкое Казахстану опровергли
Казахстанские дипломаты и местные российские власти опровергли появившуюся во вторник, 15 августа, информацию о том, что находящееся на границе двух стран озеро Сладкое в результате демаркационных мероприятий полностью отошло Казахстану, сообщает Lenta.ru.

В посольстве республики в Москве напомнили, что совместная демаркационная комиссия начала устанавливать пограничные знаки на участке между Павлодарской областью Казахстана и Новосибирской областью России еще на прошлой неделе. При этом в дипмиссии подчеркнули, что госграница осталась на прежнем месте и разделяет водоем "в соотношении 70:30 в пользу Казахстана". "На данном участке границы никаких регулировок и разменов не производилось", – заверили в посольстве.

Страница с новостью на сайте администрации Купинского района оказалась удалена, а глава района Владимир Шубников, заявлявший о бесполезности озера, на дополнительные вопросы корреспондента издания отвечать отказался, сославшись на позднее время.

В свою очередь, о беседе с главой администрации рассказал первый зампред заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов. Со ссылкой на разговор с Шубниковым он заверил, что информация о передаче Сладкого беспочвенна. "Это не более чем досужие разговоры", – сказал депутат, пояснив, что администрация района лишь рекомендовала жителям на время воздержаться от посещения территории, где проводятся мероприятия по демаркации.

"Кусок озера наш. Где граница проходила, там и проходит. Как вы себе представляете, кусок территории государства отдать кому-то?", – возмутился Панферов. "Замечательное озеро, традиционное место отдыха жителей Купинского района. Оно пользуется большой популярностью у жителей, теплая вода, особенно летом, когда хорошо прогревается, ведь это юг Новосибирской области", – отметил он. "Посоветую вообще посетить Купинский район", – добавил Панферов.

О том, что озеро Сладкое передали Казахстану после демаркационных работ, сообщалось во вторник. По словам Шубникова, часть озера уже была на территории сопредельного государства. "У нас это озеро незарыбленное, только природу украшает, экономическую деятельность эта демаркация не затрагивает, – отметил чиновник. – В нашем районе есть озеро Горькое – вот оно целебное. А озеро Сладкое – это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное".

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