Сообщник Аблязова вернул Казахстану 6,3 млрд тенге

Более 6 млрд тенге вернул Казахстану сообщник Мухтара Аблязова. Об этом сообщила Антикоррупционная служба, передает Kazpravda.kz
.
"Антикоррупционная служба совместно с Генеральной прокуратурой РК продолжает уголовное преследование в
отношении бывшего Председателя Совета директоров АО "БТА Банк" Мухтара Аблязова и его сообщников. В настоящее время обеспечено дополнительное возмещение нанесенного преступной группой ущерба в размере 6,3 млрд тенге", - говорится в информации.
В пресс-службе пояснили, что речь идет о средствах БТА Банка, похищенных путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольной Аблязову оффшорной компании и инвестированных в строительство крупного бизнес-центра в Москве.
"Продолжается работа по экстрадиции и добровольному возвращению в Казахстан скрывающихся от правосудия лиц и восстановлению ущерба в рамках других преступных эпизодов", - добавили в Антикоре.