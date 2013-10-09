Соответствовать международным стандартам

Речь на ней шла об основных направлениях совершенствования сферы образования, обозначенных в Стратегии «Казахстан-2050». Открывая дискуссию, заместитель акима области Бахтияр Макен отметил, что сегодня перед высшей школой стоят масштабные, но вполне достижимые цели, требующие инновационных подходов к подготовке востребованных кадров и еще более тесной интеграции науки и производства.

Алия Галимова особо подчеркнула возрастающую роль образования в социально-экономическом развитии страны. Новые реалии требуют от человека постоянного обновления знаний, повышения уровня профессиональных навыков. Президент Нурсултан Назарбаев поставил задачу стопроцентного охвата детей предшкольной подготовкой. Сейчас благодаря скоординированным действиям с местными исполнительными органами этот показатель в стране превышает 70%, а в Западно-Казахстанской области – 95%.

В среднем образовании внедряется опыт Назарбаев Интеллектуальных школ. Стимулируется повышение квалификации учителей, внедряется модель дуального образования. В постоянную практику входит сотрудничество учреждений образования с будущими работодателями.

По словам ректора университета доктора педагогических наук Асхата Имангалиева, профессорско-преподавательский состав вуза, отметившего 80-летний юбилей, совмещает накопленный опыт с новейшими обучающими методиками. Студенты занимаются в мультимедийных аудиториях, работают лингвистическая, экологическая и биотехническая лаборатории, учебное телевидение, издательский и юридический центры. То есть созданы все условия для того, чтобы готовить конкурентоспособные кадры, соответствующие требованиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня.

Людмила КОРИНА, Уральск