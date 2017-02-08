Обсуждение Послания состоялось в Союзе писателей. Формат «круглого стола» позволил стать его участниками не только деятелям культуры и писательской общественности, но и представителям государственных органов и неправительственных организаций, студентам.

– Новая реальность требует новых подходов в определении и решении приоритетных задач для развития государства на современном этапе, – говорил председатель правления Союза писателей Казахстана Нурлан Оразалин. – На пороге Третьей модернизации, в основе которой лежит глобальная конкурентоспособность, необходимо оперативно и грамотно реагировать на вызовы, соответствовать требованиям времени.

Свою миссию в выполнении программных задач Послания отечественные писатели и поэты видят в культурно-образовательном аспекте как в необходимом условии для мировой интеграции. Представители казахстанской интеллигенции считают, что интеграционные процессы должны строиться прежде всего на духовном и культурном наследии народа, на его самобытности. Казахстан как суверенное и независимое государство, собравшее в единый народ более ста этносов, стал моделью толерантности, мира и согласия для всего мирового сообщества.

– Происходящие сегодня в нашей стране политические преобразования являются логическим итогом 25-летней истории независимости государства, новым этапом в развитии и демократизации казахстанского общества, – считает депутат Мажилиса Парламента Бекболат Тлеухан. – Казахстан, находясь между такими мировыми державами, как Россия и Китай, сумел выстроить независимый внешнеполитический курс, завоевав авторитет у всего международного сообщества.

По словам Бекболата Тлеухана, Казахстан, обеспечив экономическую стабильность и единство гражданского общества, должен сполна использовать свой исторический шанс стать конкурентоспособным государством в глобальном и меняющемся мире. Депутат выразил уверенность в том, что новые задачи и приоритеты в развитии страны казахстанцам по плечу.