Соответствует ли качество бензина его стоимости в Казахстане, ответил глава Минэнерго

Министр энергетики РК Нурлан Ногаев после заседания Правительства поделился своим мнением относительно того, насколько соответствуют качество и цены на бензин в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Журналисты поинтересовались у министра, считает ли он, что в стране качество бензина не всегда адекватно его стоимости.
"Качество бензина соответствует тем стандартам, которые установлены в нашей стране. Вы знаете, что мы выпускаем бензин высокого качества К4, К5. Уже несколько лет цены на бензин регулируются спросом и предложением. В обязанности министерства входит обеспечение загрузки необходимого количества нефти и обеспечение рынка необходимым количеством горюче-смазочных материалов, что мы и делаем", – сказал Ногаев.
Кроме того, он добавил, что на сегодняшний день все нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме.
"Никакого сбоя нет. Необходимое количество нефти поставляется, необходимый объем нефтепродуктов также поставляется на рынок", – заявил министр.
Напомним, что ранее Ногаев заявил, что Казахстан намерен придерживаться прежних планов
по объему добычи нефти в 2020 году.