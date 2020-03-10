Соответствует ли качество бензина его стоимости в Казахстане, ответил глава Минэнерго

Экономика
Жанат Тукпиев
Министр энергетики РК Нурлан Ногаев после заседания Правительства поделился своим мнением относительно того, насколько соответствуют качество и цены на бензин  в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Журналисты поинтересовались у министра, считает ли он, что в стране качество бензина не всегда адекватно его стоимости.

"Качество бензина соответствует тем стандартам, которые установлены в нашей стране. Вы знаете, что мы выпускаем бензин высокого качества К4, К5. Уже несколько лет цены на бензин регулируются спросом и предложением. В обязанности министерства входит обеспечение загрузки необходимого количества нефти и обеспечение рынка необходимым количеством горюче-смазочных материалов, что мы и делаем", – сказал Ногаев.

Кроме того, он добавил, что на сегодняшний день все нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме.

"Никакого сбоя нет. Необходимое количество нефти поставляется, необходимый объем нефтепродуктов также поставляется на рынок", – заявил министр.

Напомним, что ранее Ногаев заявил, что Казахстан намерен придерживаться прежних планов по объему добычи нефти в 2020 году.

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