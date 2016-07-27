Соперник Головкина сдал допинг-тест

Фото с сайта wbcboxing.com
Чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF британский боксер Келл Брук (36-0, 25 КО) прошел допинг-тест перед боем с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (35-0, 32 КО), передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
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В этом поединке допинг-тестирование осуществляет VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг). Боксеры проходят его в рамках программы "Чистый бокс" от Всемирного боксерского совета (WBC).
В ближайшее время аналогичный тест пройдет и Геннадий Головкин.
Напомним, что бой Головкин – Брук состоится 10 сентября на арене О2 в Лондоне, которая вмещает 20 000 человек. Все билеты на этот поединок были распроданы за 12 минут
.Фаворитом
букмекеры считают казахстанского боксера.