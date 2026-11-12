СОР31: Последовательные усилия приносят ощутимые результаты

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов вчера в Анталье (Турция) принял участие и выступил с речью на 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

Фото: пресс-служба Правительства

Как сообщила пресс-служба Правительства, в рамках этой международной площадки ежегодно поднимаются вопросы устойчивого развития и глобального сотрудничества в области изменения климата. Нынче в саммите принимают участие главы государств и правительств более чем 70 стран мира, руководители крупнейших международных организаций и финансовых

институтов.

Выступая перед участниками саммита, Олжас Бектенов отметил, что инициатива Президента «Таза Қазақстан» стала общенациональным движением и получила должное закрепление в Конституции. И привел в этой связи слова Главы государства, заявившего, что «строительство Чистого Казахстана – долг каждого гражданина».

Сегодня свыше шести миллионов казахстанцев участвуют в мероприятиях по защите родного края. По всей стране за пять лет высажено около 1,7 млрд деревьев. На 2027 год запланирована высадка еще 270 млн саженцев, что позволит достичь поставленной Президентом цели – 2 млрд деревьев.

Спикером была отмечена особая важность международного признания Организацией Объединенных Наций инициативы Казахстана и объявления 22 апреля Международным днем озеленения планеты. Это, по мнению Олжаса Бектенова, напоминание о том, что последовательные усилия по сохранению природы приносят ощутимые результаты.

– Решение проблем экологии требует более тесного сотрудничества. В апреле этого года Астана принимала первый Регио­нальный экологический саммит. Декларация об экологической солидарности Центральной Азии, принятая по итогам саммита, заложила фундамент для совместных действий. В основе этой общей приверженности лежит один из наиболее актуальных для нас приоритетов – обеспечение водной безопасности. В этой связи Глава нашего государства выдвинул инициативу по созданию Международной водной организации под эгидой ООН. Мы приглашаем всех заинтересованных партнеров принять участие в этом процессе, – сказал Премьер-министр.

В сфере энергетики Казахстан продолжает развитие возобновляемых источников энергии, доля которых за последние шесть лет увеличилась в четыре раза и по состоянию на 2026 год достигла 8%. К 2030 году показатель планируется довести до 15%. Активно развивается атомная энергетика, проекты производства зеленого водорода. Отдельно отмечен совместный проект Казахстана, Азербайджана и Узбекистана по созданию Зеленого энергетического коридора для экспорта экологически чистой электроэнергии.

В числе перспективных для международного сотрудничества проектов представлен Alatau City, предусматривающий соз­дание города с низким уровнем углеродных выбросов. Казахстан внед­ряет искусственный интеллект и спутниковый мониторинг для прогнозирования природных рисков и предупреждения чрезвычайных ситуаций. По итогам выступления Премьер-министр подтвердил готовность нашей страны к расширению международного сотрудничества в сфере климата.

На полях COP31 Олжас Бектенов также посетил национальный павильон Казахстана. Концепция выставочного пространства объединила природное наследие страны, современные экологичес­кие проекты и технологии будущего. Центральными элементами экспозиции стали интерактивные ИИ-гиды Умит и Амур в образе туранских тигров. Премьер-министру были представлены проекты лесовосстановления, сокращения выбросов метана и создания коридора зеленой энергетики через Каспийское море в страны Европы.

Отдельные экспозиции посвящены переработке литий-ионных аккумуляторов, пластика и автомобильных шин, преобразованию отходов в энергию и технологиям сокращения промышленных выбросов. Программа павильона включает вопросы восстановления Северного Аральского моря, сохранения экосистемы Каспия, энергетического перехода, развития углеродных рынков и привлечения зеленых инвестиций.

Особое место в национальном павильоне заняли цифровые решения, включая создание региональной углеродной ИИ-платформы, применение космических технологий для климатического мониторинга и развитие межгосударственной системы адаптации «Каспийский климатический щит».

В рамках 31-й сессии конференции казахстанская делегация подписала ряд соглашений по развитию возобновляемой энергетики и модернизации газовой инфраструктуры почти на 1,2 млрд долларов. Документы предусматривают строительство ветряных электростанций мощностью 150 МВт в Туркестанской области и 1 ГВт – в Костанайской, а также осуществление проекта Aqyl Energy по установке 1,35 млн интеллектуальных счетчиков газа с дистанционной передачей данных. Кроме того, подписаны документы о расширении международного сотрудничества в сфере охраны окружающей среды.

Затем на полях саммита 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Анталье состоялась встреча Премьер-министра Респуб­лики Казахстан Олжаса Бектенова и Премьер-министра Республики Молдова Василе Тофана. В ходе нее стороны обсудили вопросы торгово-экономического и инвес­тиционного сотрудничества, развития транспортно-логистических связей, а также взаимодействия в сфере энергетики.

Олжас Бектенов, подчеркнув, что Молдова является надежным партнером Казахстана, обозначил перспективные направления для увеличения взаимной торговли. Особое внимание в своей речи уделил возможностям наращивания казахстанского экспорта и развития транспорт­ных марш­рутов между двумя странами, в том числе с использованием Транскаспийского международного транспортного маршрута и логистической инфраструктуры Молдовы.

В свою очередь Василе Тофан положительно высказался о проводимых в Казахстане реформах по обеспечению прогрессивного роста экономики и отметил укрепление позиций республики на международном энергетическом рынке, а также выразил заинтересованность Молдовы в активизации деловых контактов с Казахстаном.

Стороны подтвердили намерения по дальнейшему укреп­лению казахско-молдавских отношений по приоритетным направлениям экономики, сообщила пресс-служба Правительства РК.