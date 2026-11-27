Общественного деятеля и блогера Санжара Бокаева приговорили к 10 годам лишения свободы

Фото: Instagram-страница С. Бокаева

Алмалинский районный суд города Алматы сегодня огласил ему приговор. В законную силу он не вступил, сообщает Kazpravda.kz

Суд признал Санжара Бокаева виновным:

по пункту 2 части 4 статьи 190 УК – «Мошенничество в особо крупном размере» – восемь лет лишения свободы;

по пункту 1 части 2 статьи 218 УК – «Легализация денег, полученных преступным путём, группой лиц по предварительному сговору». По этой статье Бокаева освободили от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности;

по части 3 статьи 28, пункту 1 части 2 статьи 188 УК – «Организация кражи группой лиц по предварительному сговору» – четыре года лишения свободы;

по части 3 статьи 28, пункту 1 части 3 статьи 340 УК – «Организация незаконной порубки, уничтожения или повреждения деревьев и кустарников группой лиц по предварительному сговору» – четыре года лишения свободы;

по пунктам 1 и 3 части 2 статьи 274 УК – «Распространение заведомо ложной информации группой лиц по предварительному сговору с использованием онлайн-платформ» – три года лишения свободы.

По совокупности Алмалинский районный суд города Алматы назначил ему 10 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности с запретом заниматься деятельностью в СМИ, телекоммуникационной сфере и на онлайн-платформах, а также давать интервью.

Мадияра Калменова – племянника Бокаева – суд признал виновным:

по пункту 2 части 4 статьи 190 УК – «Мошенничество в особо крупном размере» – шесть лет и шесть месяцев лишения свободы;

по пункту 1 части 2 статьи 218 УК – «Легализация денег, полученных преступным путём, группой лиц по предварительному сговору». По этой статье Калменова освободили от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Ему назначили 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Мобилографа Улана Нусипкожа суд признал виновным:

по части 3 статьи 28, пункту 1 части 2 статьи 188 УК – «Организация кражи группой лиц по предварительному сговору» – два года и шесть месяцев ограничения свободы;

по части 3 статьи 28, пункту 1 части 3 статьи 340 УК – «Организация незаконной порубки, уничтожения или повреждения деревьев и кустарников группой лиц по предварительному сговору» – два года ограничения свободы;

по пунктам 1 и 3 части 2 статьи 274 УК – «Распространение заведомо ложной информации группой лиц по предварительному сговору с использованием онлайн-платформ» – один год и шесть месяцев ограничения свободы.

По совокупности суд назначил ему 2 года 6 месяцев ограничения свободы. Также суд на пять лет запретил ему заниматься медийной и правозащитной деятельностью, участвовать в публичных мероприятиях и давать интервью.

Приговор не вступил в законную силу.