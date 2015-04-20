Соревновались медики Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

В напряженной и упорной борьбе прошли соревнования по легкой атлетике, мини-футболу, волейболу, перетягиванию каната, а также веселые старты. Первые места удалось занять командам городской поликлиники № 1, центра психического здоровья, областной клинической больницы, онкологического диспансера и городской станции скорой помощи. Одержав наибольшее количество побед, общекомандное первенство завоевал коллектив поликлиники № 6.

Увлекательно прошел и конкурс среди болельщиков – на лучший девиз и самый оригинальный флэшмоб.