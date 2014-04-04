Соревновались молодые физики

По результатам двух туров первое общекомандное место завоевал Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова (103 балла). Второе – Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова (89 баллов) и Карагандинский государственный университет им. академика Е. Букетова (82 балла). Третье – Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова (74 балла), Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова (58 баллов) и государственный университет им. Шакарима из Семея (46 баллов). Максимального количества баллов в личном зачете – 47 баллов – добился студент Павлодарского госуниверситета Арыстан Ергибаев. Ему и было присуждено 1-е место.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ,

фото из архива «КП»

Актобе