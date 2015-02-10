Соревнования лучших борцов Казахстана покажут онлайн

Поединки лучших борцов Казахстана будут транслироваться в прямом эфире во Всемирной паутине, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Конфедерацию спортивных единоборств и силовых видов спорта.
"В период с 17 по 21 февраля в Талдыкоргане состоится чемпионат Казахстана по трем стилям борьбы: греко-римской, вольной и женской. Соревнования с участием сильнейших палуанов страны будут транслироваться не только по республиканскому телевидению, но и на сайте Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта www.confederation.kz
", – говорится в сообщении.
"Одной из приоритетных целей конфедерации является популяризация казахстанского спорта среди населения и пропаганда здорового образа жизни. Входящие виды спорта в организацию (бокс, борьба, дзюдо, тяжелая атлетика, таеквондо) вызывают широкий интерес аудитории и пользуются повышенным интересом, к тому же данные виды являются олимпийскими дисциплинами", – отметил координатор по связям с общественностью и СМИ конфедерации Жигер Азбергенов.
В будущем в конфедерации намерены организовывать онлайн-трансляции со всех значимых внутренних соревнований.