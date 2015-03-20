Соревнуются силовики

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Ольга ШИЯН, пресс-служба ДВД Северо-Казахстанской области
В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 70-летия Великой Победы, в Петропавловске завершился турнир по самбо среди сотрудников силовых структур области. На протяжении двух дней более 150 спортсменов в погонах боролись за возможность вой­ти в сборную.
Среди такого количества соперников молодому сотруднику УВД Петропавловска Рустаму Жумаеву, выступающему в категории свыше 100 кг, было непросто дойти до финала. И хотя младшему сержанту полиции ближе казахская национальная борьба, полицейский спокойно выходил на ковер, одержав победу во всех шести схватках. Борец признается: в своей победе он не сомневался.
Высокую степень подготовленности спортсменов отметил и национальный судья высшей категории ФСО «Динамо» Виктор Денисенко.
– У нас редко проходили соревнования, чтобы на протяжении двух дней борьба шла за каждый балл. Приятно отметить, что в текущем году много новых участников, при этом хорошо подготовленных, – говорит он.
Первое место в командном зачете одержала сборная Военного института Национальной гвардии, второе – аппарат ДВД СКО и третье – УВД Петропавловска. Помимо командного первенства победители определялись в восьми весовых категориях, в шести из которых победу одержали борцы из Военного института. В категории до 74 кг лучшим стал Самат Жантасов из департамента внутренних дел СКО и в категории свыше 100 кг – Рустам Жумаев из УВД Петропавловска.
В нынешнем году по инициативе ФСО «Динамо» были учреждены две номинации «За волю к победе» и «Лучшую технику», а также командное первенство среди районных подразделений ДВД. Команда борцов ОВД им. Шал акына стала бесспорным победителем, второе и третье места заняли полицейские Тайыншинского и Есильского райо­нов. Все победители награждены кубками, медалями, грамотами и ценными подарками.
Как сообщил заместитель начальника ДВД СКО Виктор Букреев, лучшие самбисты войдут в сборную команду ДВД, которой предстоит поездка на респуб­ликанский чемпионат МВД в Атырау.

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