Сорок миллионов тенге получил сотрудник ДГД за положительный акт о налоговой проверке

Главного специалиста департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области изобличили во взяточничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.

"Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области в рамках досудебного расследования изобличен главный специалист департамента государственных доходов, который подозревается в получении от директора ТОО "Ж" взятки в особо крупном размере в сумме 40 млн тенге за вынесение положительного акта налоговой проверки в пользу ТОО", - говорится в информации агентства.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения "содержание под стражей".

В интересах следствия и в порядке ст.201 УПК РК иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом, добавили в пресс-службе.