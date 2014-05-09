Сороковые, роковые…

Мы не имеем права на забвение – слишком многими жизнями было заплачено за Победу, причем юными жизнями… Об этом – новый спектакль алматинского ТЮЗа «Нам нужна одна Победа…», который его участники играют действительно «со слезами на глазах».

…«Распятая» на театральном заднике нательная белая солдатская рубаха да развешенные на веревке стираные бинты стали фоном, на котором разворачивается действие высокого эмоционального накала. И это не постановка чьей-то пьесы – тюзовский спектакль составлен из стихов и музыки о войне.

Сценарий написан Людмилой Мананниковой, писательницей и журналисткой. Тема войны для нее очень близка – ее родители были фронтовиками, и в семейном альбоме до сих пор хранится немало военных фото­графий. Десять лет назад, к 60-летию Победы, вместе с участником войны гвардии полковником Леонидом Гиршем, который, кстати, был на премьере в качестве почетного гостя, они выпустили книгу «Сквозь пламя войны» о казахстанцах-фронтовиках, отдельные фрагменты которой вошли в спектакль. Кроме того, он составлен из отрывков повестей Юрия Бондарева «Горячий снег», Бориса Васильева «В списках не значился», из книги Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», из стихов Сергея Орлова, Ольги Берггольц, Юлии Друниной, поэтов, погибших на войне. А «Куплеты блиц» о фрицах, которые исполняет актер Андрей Пасаженников, взяты из настоящего фронтового журнала издания 1945 года.

Как рассказала режиссер Татьяна Костюченко, спектакль появился, можно сказать, случайно – это не плановая постановка, а инициатива самих актеров.

– День Победы для каждого из нас – поистине очень дорогой праздник, поэтому, когда директор театра Надежда Григорьевна Горобец поддержала нашу инициативу сделать спектакль, не было отбоя от желающих принять в нем участие. Мне, например, нравились стихи: «Не для того рождались люди, чтоб мир порос забвения травой. Уже четвертой мировой не будет. Лишь не было бы третьей мировой» – с них и начинается спектакль. И самое главное, на мой взгляд, очень искреннее отношение наших актеров к спектаклю, – говорит она.

Авторы хотели, чтобы спектакль говорил и о дружбе народов, ведь за Победу дрались люди разных нацио­нальностей...

– Поэтому в спектакле звучит музыка разных народов. Посмотрите, как здорово наши ребята пляшут и гопак, и лезгинку, и казахский танец! – рассказывает режиссер-постановщик.

И у Татьяны Костюченко дед воевал на фронте, в семье остался его дневник, который, как говорит Татьяна, она читает с огромным волнением. Думаю, и все участники этого спектакля с полным правом – и по духу, и даже по восприятию жизни – могут отнести себя к той категории людей, которых называют наследниками Победы. И это отношение было настолько искренним, настолько эмоциональным, что «энергетический заряд», идущий от сцены в зал, не мог не тронуть зрителей.

В спектакле много музыки – в нем задействован струнный квартет теат­ра. Одна из его участниц – первая скрипка ансамбля Маша Шамсутдинова отобрала несколько военных песен, к которым потом прибавились и другие, предложенные режиссером и самими участниками спектакля, исполнявшимися, как говорится, от сердца к сердцу.

В спектакле заняты три поколения актеров русского театра для детей и юношества – старшее, среднее и младшее. Это заслуженная артистка РК Татьяна Тарская, Ольга Коржева, Евгений Ефремов, заслуженный деятель РК Евгений Дубовик, Никита Коньшин, Наталья Семенова, Любовь Довбань и многие другие. И мне кажется, посмотрев этот спектакль, нынешние мальчишки и девчонки обязательно поймут, почему наворачиваются слезы на глазах старых солдат при звуках военных песен, почему они так дорожат фронтовым братством, почему Победа для них не просто слово, а нечто гораздо большее. с

Елена БРУСИЛОВСКАЯ, e.brusilovskaya@kazpravda.kz

фото из архива театра