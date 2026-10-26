Сорвалась с крыши в Стамбуле: что известно о гибели казахстанки

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В Стамбуле расследуют обстоятельства гибели гражданки Казахстана, которая сорвалась с высоты в районе Шишли, сообщает Kazpravda.kz

Предположительно, трагедия произошла утром 25 октября в квартале Эргенекон. 26-летняя Айсулу Бекмаханова, прибывшая в Турцию в сентябре по туристической визе, проживала в квартире на шестом этаже жилого дома вместе со своей подругой, гражданкой России.

Около восьми часов утра казахстанка по неустановленным причинам перебралась с балкона своей квартиры на крышу соседнего здания. Передвигаясь по ней, девушка наступила на тент, закрывавший проем между домами и упала и упала на уровень минус второго этажа. Причины происшествия в данное время выясняет местная полиция.

Прибывшие на вызов врачи скорой помощи констатировали смерть от полученных травм. Тело погибшей направлено в Институт судебной медицины для проведения экспертизы.

В МИДе официально подтвердили гибель соотечественницы и сообщили, что дипломаты находятся на постоянной связи с родственниками погибшей, оказывая им всю необходимую консульско-правовую помощь.