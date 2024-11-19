Сорвало крышу: у «Казпочты» отсудили свыше 18 млн тенге

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Весной 2023 года в селе Аса Жамбылского района сильный ветер сорвал крышу здания филиала «Казпочты», и она рухнула на женщину, сообщает Kazpravda.kz

По данным судов Жамбылской области, позже ее экстренно доставили в реанимацию.

Пострадавшая получила тяжкие телесные увечья – закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга, грудной клетки и спинного мозга, обширную скальпированную рану лица и предплечья, компрессионный перелом 3-4 позвонков.

Женщина стала инвалидом 1 группы. Жамбылский филиал «Казпочты», откликнувшись на просьбу дочери пострадавшей, оказал ей помощь в 7 млн тенге, которые не восполнили всех затрат на лечение за границей и реабилитацию.

Поэтому пострадавшая обратилась в суд с иском о взыскании компенсации за нанесенный вред здоровью и моральный вред.

В суде представитель «Казпочты» не признал иск, пояснив, что в 2021-2022 годах там проводился ремонт кровли, но документов касательно ремонтных работ в архиве найти не удалось и, соответственно, подрядчика, проводившего замену кровли, установить не представилось возможным.

В суде было установлено, что обрушение кровли произошло вследствие некачественно выполненных подрядчиком ремонтных работ.

«Суд пришел к выводу, что АО не обеспечило должного уровня безопасности и эксплуатации объекта, поскольку компания ответственна за содержание здания и контроль за проведением капитального ремонта крыши. С учетом этого иск удовлетворен частично: с «Казпочты» взысканы 8,5 млн тенге компенсации материального ущерба и 10 млн тенге – морального вреда», – прокомментировали в суде.

Там же добавили, что решение не вступило в законную силу.