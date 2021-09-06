Сорвался с шестого этажа и разбился насмерть ребенок в Нур-Султане

Закон и Порядок
Фото: yandex.сom
За сутки в столице двое детей выпали из окон многоэтажек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Нур-Султана.    

5 сентября в 13:20 часов двухлетний ребенок, играясь на кухонном столе, перелез на подоконник. Мать в это время была в той же комнате. Со слов женщины, она пыталась поймать ребенка, но не успела. Он облокотился всем весом на москитную сетку и сорвался вниз с окна 3-го этажа. Ребенок с различными травмами доставлен в больницу.

В этот же день в 15:30 часов 4-летний вместе с матерью находились дома у родственников по улице Рыскулбекова. Мальчик ушел играть в спальную комнату, где осталось открытым окно. Предположительно опершись на край кровати, он забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал с 6-го этажа. Позже, когда мать начала искать сына по комнатам, она увидела открытое окно и обнаружила сына, лежащим на земле. Ребенка доставили в реанимационное отделение, однако спасти его не удалось.

Как отметили в полиции, с начала года в столице 31 ребенок выпал из окон многоэтажек, погибли четверо детей.

Полицейские убедительно рекомендуют взрослым соблюдать основные правила безопасности. Ни в коем случае не оставлять детей без присмотра, не позволять детям играть возле открытых окон.

«Помните, что антимоскитные сетки создают иллюзию защиты, провоцируя ребенка облокачиваться на нее, снимайте оконные ручки или используйте ручки со специальным замком, установите фиксаторы и блокираторы окон», - призвали полицейские.

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