Сорвавшаяся с цепи среднеазиатская овчарка насмерть загрызла женщину под Ангарском

Об этом сообщает СибИнфо со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Страшный инцидент произошел в минувшую субботу на одной из улиц садоводства "Этилен". Позвонившая в полицию женщина сообщила, что на ее соседку напала сорвавшаяся с цепи овчарка.

На месте происшествия правоохранителями была обнаружена 54-летняя местная жительница, которая скончалась от полученных укусов до приезда медиков.

В ходе опроса очевидцев собака бросилась в сторону полицейских. В итоге было применено табельное оружие, и животное было обезврежено.

Сейчас по факту трагедии проводится проверка. Оперативникам уже известны данные хозяев овчарки. Они разыскиваются.