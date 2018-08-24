Сорвавшего жума-намаз в мечети прихожанина оштрафовали в Атырау
В мечети "Байтерек" села Миялы Атырауской области во время совершения пятничного намаза прихожанин произносил молитву громким голосом вслух, из-за чего намаз пришлось прервать, сообщает mgorod.kz.
В суде сельчанин пояснил, что читать намаз научился в приложениях по интернету, где после прочтения суры громко произносят вслух "амин". Но он при посещении мечети, не слушая замечания имама, продолжал произносить слово "амин" вслух. Свою ошибку прихожанин полностью осознал.
"Постановлением суда нарушитель порядка признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 84 175 тенге по части 1 статьи 490 КоАП Республики Казахстан "Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях", – сообщили в пресс-службе Кызылкогинского районного суда Атырауской области.