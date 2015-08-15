Интервью Соседи должны дружить Асет КАЛЫМОВ, Бишкек – Алматы

– Айымдос Ерсаинович, церемония отмены таможенного контро­ля на казахстанско-кыргызском участке государственной границы прошла в режиме телемоста с участием Президента Нурсултана Назарбаева. Какое значение это событие имеет для Кыргызстана, и что можно сказать об открывающихся перспективах?



– Вступление в силу Договора о вхождении Кыргызстана в Евразийский экономический союз и отмена таможенного контроля на границе являются исторической вехой как для соседней республики, так и всех стран – членов ЕАЭС. Данное событие отображает рост потенциала интеграционного процесса. Сама география Евразии, ее природные ресурсы, человеческий и транзитно-транспортный потенциал делают востребованным это объединение в глобальной и мировой экономике. К слову, суть интеграции – это кооперирование конкурентных преимуществ. Кыргызстан, вступая в союз, расширяет эти преимущества в таких отраслях, как производство экологически чистой сельхозпродукции, золотодобыча, горнорудная и легкая промышленность.



Присоединение республики к ЕАЭС даст возможность потенциальным инвесторам из Казахстана и других стран – членов союза участвовать в реализации инфраструктурных проектов на территории Кыргызстана. Интерес представляют водно-энергетический комплекс, транзитно-транспортный и аграрный сектор. Мы ожидаем роста инвестиционной привлекательности соседней страны в связи с тем, что законодательство Кыргызстана будет гармонизировано с другими государствами ЕАЭС.



Предполагается также интенсивное развитие тех предприятий, в которые уже инвестировал казахстанский бизнес. Это золотодобывающая компания "Казахмыс голд Кыргызстан", которая разрабатывает месторождение Бозымчак, холдинг Vertex Gold, занимающийся разработкой полиметаллического месторождения Джамгыр, а также дочерние предприятия ряда банков. Кроме того, к концу нынешнего года в Джалал-Абадской области планируется введение в эксплуатацию первой очереди завода по производству ферросиликоалюминия. В этом проекте также есть доля наших инвесторов.



– С другой стороны, сам Кыргызстан теперь получил возможность для наращивания производства и экспорта своей продукции. Какие перспективы имеются в данном контексте?



– Перспективы огромны, ведь общий рынок стран ЕАЭС составляет 170 миллионов человек. При этом республика получила определенные преференции на первом этапе членства в союзе по 170 наименованиям товаров. Это хорошая льгота для адаптации страны к новым экономическим условиям. Кроме того, в госбюджет страны будут отчисляться 1,9% от общего объема налоговых поступлений ЕАЭС.



Отмена таможенных барьеров на казахстанско-кыргызской границе означает свободное перемещение не только товаров, но капитала, услуг и рабочей силы. Сегодня много представителей Кыргызстана живут и трудятся в странах Евразийского союза, и отныне они получат право работать на тех же условиях, что и граждане государства, где они трудоустроились.



О важности акта отмены таможенного контроля свидетельствует личное участие Главы нашего государства в данном мероприятии. Нурсултан Назарбаев как автор идеи по созданию ЕАЭС внимательно отслеживает состояние интеграционных процессов и развитие экономик стран-членов, в том числе Кыргызской Республики.



– В ходе церемонии особо подчеркивалось, что Казахстан оказал существенную поддержку в вопросах вступления Кыргызстана в ЕАЭС…



– Да, наша страна всегда оказывает братскую помощь Кыргызстану: инвестировано около полутора миллиарда долларов, двусторонний товарооборот составляет миллиард долларов. И в самые тяжелые моменты в современной истории соседней республики мы не оставались в стороне. Если помните, в 2010 году Казахстан, будучи действующим председателем ОБСЕ, моментально среагировал на драматические события в Кыргызстане и принял все меры для того, чтобы минимизировать их негативные последствия. Была оказана помощь в посевной кампании, направлено 4 тысячи тонн ГСМ, по линии МЧС поставлены строительные материалы и другое оборудование на 30 миллионов долларов.



Мы понимаем, что Кыргызстан – наш ближайший сосед и братская страна, поэтому всегда стараемся помочь. К примеру, в рамках процесса вступления республики в ЕАЭС была разработана специальная "дорожная карта", и на ее реализацию выделено около 100 миллионов долларов.



В общем Казахстан крайне заинтересован в стабильном развитии Кыргызстана. В связи с этим хотелось бы повторить высказывание нашего Президента: "Человек не может быть счастлив, если его соседи живут неблагополучно". В свою очередь глава КР Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что во взаимоотношениях между нашими странами не должно быть никаких барьеров и препон. Поэтому интеграция в Евразийском союзе – большое благо, она принесет только хорошие плоды и позитивно отразится на социальном самочувствии граждан обеих государств.