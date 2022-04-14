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Сулейменов Азамат
корреспондент

В Мангистау предложено создать центр по торговле товарами из Узбекистана.

В палате предпринимателей Мангистауской области состоялась встреча консула Узбекистана в Актау Атабека Турсынбекова с местными бизнесменами, которым предложили освоить узбекский рынок, завязав тесные связи с товаропроизводителями соседней страны, укрепив взаимоотношения в сфере товарооборота между двумя государствами.

Обсуждая детали сотрудничества, мангистауские предприниматели изъявили желание приобретать в Узбекистане хлопчатобумажную продукцию, в частности одеяла, а также ткани для шитья школьной формы. Есть спрос и на различную фурнитуру.

Сейчас предпринимательница и основатель бренда «Дария» Асель Жекенова для пошива дизайнерской одежды закупает ткани в Турции и Китае.

– Идея открыть бизнес возникла, когда была беременна. В Актау я не смогла найти красивую и качественную одежду для будущих мам. Потому решила, что буду шить необычную одежду для беременных женщин сама. В этот ответственный период одежда для мам должна быть выполнена из натуральных тканей – воздухопроницаемых и легких. Их мы привозим из соседних стран. Это непростой путь. Радует, что сейчас в Узбекистане можно найти ткани самого высокого качества, – рассказала бизнесвумен.

Она и предложила организовать встречу с товаропроизводителями из соседней страны, славящейся традициями изготовления тканей. Предложение поддержал консул Узбекистана в Актау Атабек Турсынбеков. Он выразил готовность к проведению двусторонних переговоров.

– Мы организуем онлайн-встречу с товаропроизводителями из таких городов, как Наманган и Хива. Информацию о видах и составе тканей предоставим по каталогу. Также готовы организовать деловую поездку в Узбекистан, при этом возможен обзор заводов и производств, – предложил Атабек Турсынбеков.

Директор региональной палаты предпринимателей Рашит Мустапаев предложил узбекской стороне создать в Актау центр оптовой торговли, обеспечив его широким ассортиментом хлопчатобумажных изделий.

– Предприниматели смогут визуально выбрать понравившийся товар, что называется, подержав его в руках. Если этот эксперимент окажется успешным, то на базе центра можно продавать также продукты питания из Узбекистана, – отметил Рашит Мустапаев.

Подводя итоги мероприятия, собравшиеся решили в ближайшее время организовать онлайн-встречу представителей бизнеса двух стран, в ходе которой будет рассмотрен вопрос экспорта товаров. Кроме того, мангистауские предприниматели изъявили желание лично посетить выставки и ярмарки на узбекской земле.

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