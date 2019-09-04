​Соседи становятся ближе

Церемония открытия Генерального консульства Узбекистана прошла в областном центре – городе Актау. В торжественном мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Серикбай Трумов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев.

– Мы стали свидетелями исторического события, происходящего на священной земле Мангистау, – отметил Серикбай Трумов. – Все крепче становятся древние культурные и духовные связи между двумя братскими народами. Пусть крепнут добрососедские отношения между нашими странами!

Открытие дипломатического представительства, как подчеркивают стороны, является одной из важных мер для дальнейшего укрепления отношений между братскими странами – Казахстаном и Узбекистаном, в частности, оно будет способствовать расширению экономических связей.

За первую половину текущего года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составил 1,8 млрд долларов. Ожидается, что до конца года этот показатель достигнет 4 млрд долларов. Сегодня в Мангистауской области действуют 33 предприятия с участием узбекского капитала.

– Весь морской грузопоток проходит через Мангистау, и это короткий путь для транспортировки узбекских товаров в другие страны. Мы намерены модернизировать пункты перехода на границе Узбекистана. Эта мера позволит создать удобства не только для бизнеса, но и для населения, – подчеркнул посол Саидикрам Ниязходжаев.

Напомним, что 17 июля состоялось торжественное открытие автомагистрали республиканского значения Бейнеу – Акжигит – Узбекистан с участием глав правительств Казахстана и Узбекистана. Кроме этого, 2019 год в Узбекистане объявлен Годом Казахстана.

Генеральное консульство Узбекистана – не единственное зарубежное дипломатическое представительство, которое функционирует в Актау. До этого в Мангистауской области были открыты консульства Азербайджана, Ирана, Турции и Туркменистана.