Соседи тоже строят: Кыргызстан откроет первую очередь горного курорта в декабре

Туризм

Казахстан расширяет Алматинский горный кластер, однако в регионе он не единственный, кто вкладывается в горнолыжный туризм, сообщает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Первую очередь всесезонного горного кластера «Ала-Тоо Резорт» в Иссык-Кульской области планируют открыть 1 декабря 2026 года. Курорт строят в долине Жыргалан, в Ак-Суйском районе.

Три зоны и сотни километров трасс

Раньше проект назывался «Три вершины». Курорт объединит три курортные зоны: Жыргалан, Ак-Булак и Боз-Учук, их будут строить поэтапно до 2038 года.

На официальном сайте курорта указано, что общая протяжённость лыжных трасс составит 250 км. Кластер рассчитан на круглогодичную работу. Зимой здесь будут кататься на лыжах и сноуборде, а летом предлагают треккинг, конные прогулки и экотуризм.

Стоимость проекта оценивают в 1,2 млрд евро. В июле 2025 года госпредприятие «Ала-Тоо Резорт» преобразовали в ОАО со стопроцентной государственной долей.

Австрийские канатные дороги

Подъёмники для курорта строит австрийская компания Doppelmayr. Работы начались летом 2025 года, когда на склоны доставили оборудование, начали прокладывать технические дороги и заливать фундамент под опоры.

В июле этого года Президент Садыр Жапаров дал старт техническому запуску первых канатных дорог. Первые две линии уже построены, более длинная из них протянулась на 2 296 м.

В феврале «Ала-Тоо Резорт» и австрийская компания подписали контракт на строительство ещё четырёх канатных дорог. Подписи под документом поставили председатель правления «Ала-Тоо Резорт» Жаркынбек Максутов и глава подразделения Doppelmayr по России и СНГ Валерий Яшин.

Первая очередь откроется в декабре

К открытию в Жыргалане будут работать шесть канатных дорог и более 47 км горнолыжных трасс. Это следует из презентации, которую Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики провело для туристического бизнеса в Бишкеке.

Оборудование для пункта проката, магазина, камер хранения и мастерской по обслуживанию лыжного снаряжения поставляет австрийская MRM GmbH. Компания должна смонтировать его, подключить систему электронных пропусков, всё проверить и обучить персонал до 1 декабря 2026 года. Курорт также закупает снегоходы, мусоровоз, снегоуборочную технику и светодиодные экраны на 35,4 млн сомов.

Трассы и инженерную защиту будет проектировать российский институт «НИПИ «Инжзащита». Ранее он участвовал в создании и инженерной защите объектов курортов «Манжерок» (Алтай), «Красная Поляна» и «Роза Хутор» (Сочи).

Земля под отели и миллионы туристов

Гостиницы, рестораны и спа-комплексы на курорте построят частные инвесторы. Землю под них продают на открытых онлайн-аукционах, и по итогам трёх этапов торгов в мае продано 39 участков под гостиницы, апартаменты, рестораны и другие туристические объекты.

Садыр Жапаров рассказал о сроках открытия 30 октября на 13-м саммите Организации тюркских государств в Анкаре. Он пригласил представителей стран ОТГ на открытие и призвал предпринимателей инвестировать в гостиницы, рестораны и другую туристическую инфраструктуру.

После завершения всех этапов курорт рассчитывает принимать до 2 млн туристов в год. На сайте «Ала-Тоо Резорт» сказано, что вклад проекта в бюджет ожидается в размере 146 млн евро, а сам проект реализуется при поддержке Кабинета министров.

Казахстан строит на своих склонах

В Казахстане горнолыжный туризм развивают в рамках Алматинского горного кластера. К 2029 году должен появиться новый курорт Almaty Superski, который станет ядром кластера. Оператором выступит компания Kazakh Tourism Development, входящая в холдинг «Байтерек».

На Кок-Жайляу планируют проложить 60 км новых трасс и поставить семнадцать подъёмников. Курорт Ой-Карагай в этом году увеличил протяжённость горнолыжных трасс до 38 км и открыл на площадке Актас комплекс с рестораном, гостиницей и конференц-залом.

Расширяется и Шымбулак. На первом этапе здесь появятся новые подъёмники и трассы, а также ещё одна канатная дорога до пика Чкалова.

Почему соседи строят курорты сейчас

Страны региона вкладываются в горы почти одновременно. Азербайджан уже потратил на курорт «Шахдаг» больше $1,3 млрд, Кыргызстан готовит к открытию Жыргалан, а Казахстан строит Almaty Superski и расширяет курорты вокруг Алматы.

По оценке Kazakh Tourism Development, иностранный турист в горах тратит в среднем около $450 в день. Эти деньги остаются в гостиницах, кафе, пунктах проката и у местных жителей, которые сдают гостям жильё и возят их на склоны.

Страна, которая не построит современный курорт сегодня, через десять лет будет провожать своих лыжников к соседям. Казахстан и Кыргызстан выбрали другой путь и строят курорты, куда гости поедут сами.

#Кыргызстан #туризм #курорт

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