​Сошлись на восьмерке

Вчерашняя встреча членов Комитета по международным отношениям, обороне и безопас­ности Сената с руководством Министерства сельского хозяйства затянулась: у депутатов оказалось немало насущных вопросов и дельных предложений. Тема продовольственной безопаснос­ти волнует всех, ведь от того, насколько страна обеспечена, зависит ее развитие, национальная безопасность и благополучие населения.

Открывая встречу, председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безо­пасности Дарига Назарбаева назвала три критерия продбезо­пасности: физическая доступность продовольствия на рынке, возможность приобретения его населением и качество пищевой продукции. Все они связаны с развитием аграрного сектора.

Первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов для начала подчеркнул, что в международной практике страна считается обеспеченной, если годовая потребность населения покрывается за счет отечественного производства на 80%. Состояние обеспеченности внутреннего рынка Казахстана основными продовольственными товарами за январь – ноябрь 2016 года составило как раз 80%, а по рису, баранине, яйцам, муке, хлебу, крупам – все 100%.

Внутренний рынок мяса (за исключением птицы) не зависит от импортных поставок. Хорошо обеспечены мы макаронами, молоком и кисломолочными продуктами. Зато по мясу птицы, сливочному и растительному маслам, сыру и творогу, колбасе и рыбе и даже яблокам – у нас дефицит.

Для увеличения внутреннего производства продуктов питания оказываются меры господдержки в виде субсидирования: инвестиционных вложений (в 2016 году на это было выделено около 25,5 млрд тенге), затрат перерабатывающих предприятий на закуп сырья (3,8 млрд тенге), процентной ставки по кредитам и лизингу (7,5 млрд тенге), расходов на гарантирование и страхование займов (156,3 млн тенге). Впрочем, к вопросу субсидирования участники встречи возвращались еще не раз.

Кайрат Айтуганов констатировал положительную динамику объема производства продуктов питания, который в 2016 году составил 1,3 трлн тенге. Принимаются меры по диверсификации структуры посевных площадей и прежде всего пшеницы путем замещения ее более востребованными масличными и кормовыми культурами. Экспорт продукции АПК в прошлом году составил почти 2 млрд долларов.

Далее первый вице-министр подробно остановился на задачах подписанной на днях Госпрограммы по развитию АПК до 2021 года, в которой основные подходы полностью коррелируются с четвертым направлением Послания Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Исключаются 11 видов неэффективных субсидий, вносятся изменения в нормативы 36 видов субсидий. В результате при том же объеме бюджета охват производителей мерами господдержки увеличится в 7,5 раза (с 67 до 500 тыс.), и прежде всего мелких хозяйств и кооперативов. Новые механизмы нацелены на конечный результат – урожайность, привес и загрузку перерабатывающих мощностей.

Создано 157 кооперативов с охватом 15 тыс. личных подсобных хозяйств. В специальный Центр трансферта агротехнологий набираются молодые специалисты со знанием иностранных языков. Ведется поиск эффективных мировых технологических решений и работа по их тиражированию.

В обновлении сельхозтехники и оборудования будет применяться принцип приобретения недорогой отечественной техники. Раньше более 70% средств тратилось на дорогостоящие импортные машины.

Говорил Кайрат Айтуганов и о вовлечении в оборот орошаемых земель, об обводнении пастбищ, о пересмотре механизмов субсидирования в растениеводстве, увеличении использования элитных семян и широкой поддержке агрохимии. Приняты специальные «дорожные карты» по рынкам России, Китая и Ирана, разрабатываются по Индии и странам Персидского залива. Например, в нынешнем году в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях впервые на 200 тыс. га будет высажена такая экзотическая для нас культура, как чечевица, урожай которой отправится в Индию и Турцию.

– В целом реализация этих мер позволит увеличить производство приоритетных видов: мяса птицы, которого мы завозим более половины, яиц – в 2016 году их экспорт увеличился в 12,5 раза, колбасных изделий – до 45 тысяч тонн, сливочного масла – до 20 тысяч тонн, сыра – до 4,5 тысячи тонн, рыбы – до 5 тысяч тонн, растительного масла – до 505 тысяч тонн, сахара – до 121 тысячи тонн, и, соответственно, снизить импортозависимость по этим продуктам, – заключил свой доклад первый вице-министр сельского хозяйства.

На сахаре Кайрат Айтуганов остановился подробно. По его словам, 97% потребляемого казахстанцами сахара поставляется из Бразилии, Молдовы, Украины, России. И только 3% мы производим сами – в Алматинской, Жамбылской, Костанайской областях. Даже в СКО вырастили 400 га сахарного тростника, который, правда, тут же реализовали в Башкирию.

– Если мы не поддержим этот сектор, то товар опять будут экс­портировать, – посетовал спикер.

Свои вопросы к Минсельхозу сенаторы начали как раз-таки с эффективности использования субсидий. Кайрат Айтуганов сразу признал ее низкий уровень по результатам прошлых лет. О чем можно говорить, если 50% субсидий получает всего 1% сельхозтоваропроизводителей! Потому, например, и заменены погектарные субсидии на поддержку конечной продукции, особенно масличных, бобовых культур и многолетних трав.

– Какова конечная цель субсидий для потребителей? – поинтересовалась Дарига Назарбаева.

– Удешевление, – был ответ. Но назвать, какие же именно продукты подешевели в цене за последнее время, Кайрат Айтуганов затруднился, сославшись на рост объемов потребления и торговые наценки.

– Выделяются огромные деньги на субсидии, но доверия к ним нет, потому что эффект не тот, который ожидается, – подчеркнула Дарига Назарбаева. – Субсидии должны иметь конечной целью создание на селе крепкого фермера, который завтра сможет и без них жить и развиваться. Вторая цель – это цены на внутреннем рынке. Но сегодня это не работает.

Встал вопрос и о торговых надбавках. План имеется, заверил докладчик, цены на 33 наименования социально важных продуктов питания держать можно. Например, убеждая продавцов, что при низких надбавках растет оборот, а значит, и прибыль. Но тут в игру вступают так называемые мясная и некоторые другие «мафии».

– Мы 20 лет говорим о перекупщиках, о проблеме торговых наценок. Что это за такое мощное лобби, интересы которого выше государственных? – задала резонный вопрос Дарига Назарбаева. – Нужно продумать и сломать эту систему. Возможно, ввести такую драконовскую меру, как законодательное ограничение наценок.

Не раз заходила речь о нашем главном экспортном продукте – пшенице. Себестоимость ее растет, а качество падает – по причине ухудшения климата, истощения почв, небывалых доселе болезней. Государство продолжает поддерживать зерновиков удешевленным ГСМ, субсидированием удобрений и средств химизации. Причем химикаты приветствуются отечественные.

– Но хлеб у нас все равно невкус­ный, – возмутился сенатор Ляззат Киинов. – К тому же с использованием ядовитых дрожжей!

– Их категорически нельзя применять в хлебопечении, потому что сам автор, который придумал эти дрожжи, говорил, что нельзя использовать их для хлеба. Нигде в мире, кроме нас, их не применяют. В этих дрожжах, оказывается, есть формалин, – сообщил сенатор.

Этот вопрос озадачил Даригу Назарбаеву, и она поручила МСХ непременно его исследовать. Зерно у нас одно из лучших в мире, а хлеб невкусный.

– Вкусный тот хлеб, который стоит 500 тенге. А если буханка стоит 60–80 тенге, то… это экономия. На технологии, компонентах, – поставил точку в гас­трономическом вопросе замес­титель председателя правления АО «НК «Продкорпорация» Сабит Кашкимбаев. К слову, вместе с представителем министерства в Сенат пришли и руководители некоторых подведомственных организаций.

Говоря об экспорте, Кайрат Айтуганов посетовал на промахи мясной программы: при амбициозных целях экспортировать 60 тыс. тонн мяса, сейчас это только 10 тыс. тонн. А все потому, что прежде чем завозить племенной скот, надо было создать кормовую базу. Хромает ветеринарная безопасность.

Надо разобраться в вопросах мобилизационного резерва и деятельности Продкорпорации, которая, по мнению участников встречи, превратилась в обыкновенную коммерческую структуру, вместо того чтобы заниматься продбезопасностью и выходом на экспорт.

Обсудили информатизацию процессов, проблемы овцевод­ства, сроки получения сельхозтоваропроизводителями оборотных средств, ветсанконтроль.

– Чем занимается 31 научный институт, существующий на бюджетные деньги? – спросила Дарига Назарбаева. И высказалась за создание мощной аналитической службы, которая выявляла бы системные сбои в отрасли и помогала в решении проблем.

– Все вопросы и предложения, которые были озвучены сегодня, мы включим в перечень рекомендаций и направим в соответствующие органы, – сказала в завершение председатель комитета. – В целом все не так плохо, просто наша задача – бить по слабым местам, чтобы помочь Правительству от них избавиться и навести порядок.

На ее просьбу оценить по десятибалльной шкале продбезопас­ность страны коллеги сошлись на восьмерке.