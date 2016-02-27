Свежий выпуск
​Сошлись в рукопашном бою
Любовь ДОБРОТА, Шымкент

В Шымкент прибыли шесть команд, представляющих воинские части региональных командований «Шығыс», «Батыс», «Орталық», «Оңтүстік», а также Военный институт Национальной гвардии (Петропавловск) и воинскую часть 5573 (Астана). Среди участников состязаний – солдаты, контрактники и офицеры. Вс е они – победители соревнований, которые накануне прошли в ротах, батальонах и региональных подразделениях. Впервые в нынешнем году турнир проводится по правилам армейского боя, а не Всемирной федерации, как раньше.

«Это массовый вид спорта для наших подразделений, – отметил полковник Джамбулат Ахметов, начальник службы физической подготовки и спорта НГ РК. – Армейский рукопашный бой успешно внедрен в программу обучения и стал основной составляющей физподготовки военнослужащих». 

Популярное

Все
Археологи, исследуя казахские зимовки вблизи Астаны, пополнили ее историю новыми данными
Куда уплывают деньги? Чем занят фонд «Қазақстан халқына»? Этот вопрос волнует многих казахстанцев
В обществе созрел запрос на обновление
Есть ли жизнь после нефти? Мнение экспертов
Прощай, немодный VIP?..
Сто лет назад в Акмолинске…
Государствами правят люди знания
Под непрерывным конституционным контролем
Новая школа разваливается на глазах. Кто в ответе?
Зашифровано послание в кольце
Плюс четыре претендента
Веление времени
Общество ждет перемен
Отвечая на запросы граждан
На страже мира и безопасности
Регион особого значения
Стрит-арт к празднику
Накануне домашних матчей
Дома и... болельщики помогают
В претендентах – женщина
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
Обновление элит – парадигма справедливости
Задержку российских и белорусских дальнобойщиков на границе объяснил глава МИИР
Выборы для любой страны являются серьезным испытанием на прочность государства и гражданскую зрелость избирателей
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
Минздрав представил законопроект, который декриминализирует ответственность медиков за врачебные ошибки. Кто выиграет от того, что доктора будут реже встречаться со следователями?
Как быть казахстанцам с ВНЖ, получившим повестку в России, объяснили в МИД РК
Экономическое развитие немыслимо без науки
Когда начнется священный месяц Рамазан в 2023 году
Политическая модернизация: необходимые задачи и неожиданные решения
Южане продолжают обсуждать итоги визита Президента в регион, в ходе которого Касым-Жомарт Токаев, в частности, заявил о предоставлении Туркестану статуса духовно-исторической столицы
Почему неполные семьи исключили из программы "Бақытты отбасы", объяснили в МИИР
Россиян, учинивших драку в Уральске, выдворят из Казахстана
С необычным оружием ограбил игровой клуб на миллионы карагандинец – видео
Жители Жаркына, пригородного поселка Семея, возмущены низким качеством ремонтируемой дороги
Рассылку о призыве России стран-участниц ОДКБ на Донбасс распространяют в соцсетях
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Будет ли Казахстан возвращать обратно уклонившихся от мобилизации россиян
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Закон Республики Казахстан
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Свежий выпуск
Глава Минздрава отчиталась о реализации реформ президента в…
Свежий выпуск
Использовать потенциал в полной мере
Свежий выпуск
Масштабный экосубботник в рамках акции "Нет мусору на приро…
Свежий выпуск
Накануне домашних матчей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]