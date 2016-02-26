Сошлись в рукопашном бою

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент
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В Шымкент прибыли шесть команд, представляющих воинские части региональных командований «Шығыс», «Батыс», «Орталық», «Оңтүстік», а также Военный институт Национальной гвардии (Петропавловск) и воинскую часть 5573 (Астана). Среди участников состязаний – солдаты, контрактники и офицеры. Вс е они – победители соревнований, которые накануне прошли в ротах, батальонах и региональных подразделениях. Впервые в нынешнем году турнир проводится по правилам армейского боя, а не Всемирной федерации, как раньше.

«Это массовый вид спорта для наших подразделений, – отметил полковник Джамбулат Ахметов, начальник службы физической подготовки и спорта НГ РК. – Армейский рукопашный бой успешно внедрен в программу обучения и стал основной составляющей физподготовки военнослужащих».

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