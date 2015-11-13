​Сошлись во вкусах

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Алла ДЕМЕНТЬЕВА, Алматы

Эта цифра прозвучала на бизнес-встрече казахстанских и немецких компаний. Она состоялась в рамках делового визита экспортеров и импортеров пищевой продукции из федеральной земли Бавария.

Форум был организован Алматинской палатой торговли и инвестиций и немецким агентством «Коммит Проект Партнерс ГМБХ». Цель нынешнего визита делегации из Баварии в Алматы не только желание познакомиться с казахстанской деловой культурой и установить связи для сбыта продукции, но и поиск поставщиков производимых в Казахстане продуктов питания. Особый интерес для немецкого потребителя представляют производимые у нас бобовые, хлебопродукты, масла и соусы. Баварцы провели в Алматы три дня, посетив за это время крупные казахстанские супермаркеты, выставки WorldFood и проведя деловые встречи с закупщиками и дистрибьюторами товаров. Казахстанскую сторону на встрече с баварцами представляли свыше 20 компаний. В числе которых известные отечественные бренды – «Беккер и К», «Евразиан Фудс Корпорэйшн», «Алматинский продукт», «Деметра», Kondiz, «Домашнее с любовью», «ЦинКаз».

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