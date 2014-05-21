Сосны по осени считают

Экономика
797

Лесоводы природоохранного учреждения высадили в естественную среду сеянцы сосны обыкновенной на площади 4,2 тыс. га, и с каждым годом территория под посадку лесных культур увеличивается. В 2003 году такие работы были выполнены на площади всего 44 га. В дальнейшем согласно проекту лесоустройства запланирована ежегодная лесопосадка на площади 6,8 тыс. га. В текущем году посадка сеянцев сосны прошла в 9 из 10 филиалов резервата, кроме Тау-Далинского, где преобладает лиственный лес. Было задействовано 89 единиц техники и более 800 человек. 

– Мы уложились в сжатые агротехнические сроки, а это решающий фактор, – отметил заместитель генерального директора государственного лес­ного природного резервата «Семей орманы» Джумагали Сагадиев. – Важно «уловить» оптимальные погодные условия, когда земля еще остается сырой, но не промерзлой, когда солнце уже ощутимо греет, но не сушит. 

Учитывая, что сосновые культуры в Прииртышье растут преимущественно на песчаных почвах, которые хорошо впитывают влагу, «поймать» такой погодный период непросто, он кратко­срочен. А от того, уложатся ли лесоводы в короткие агротехнические сроки или нет, зависит конечный результат. Это кропотливый и весьма затратный процесс, требую­щий большого терпения и опыта. Одно небрежное движение – и нежный сеянец с длинным тонким корешком может не прижиться. Стоит нарушить технологию посадки или транспортировки, не успеть в сжатые сроки, и вся работа будет напрасной. Поэтому специалисты готовятся к лесовосстановительным работам задолго до начала весны. Вернее, весь год. Осенью­ организуется массовый сбор шишек, затем следует кропотливая подготовка семян к хранению и посеву. Два года сеянцы холят и лелеют в питомниках. Ранней весной двухлетки выкапывают и транспортируют к местам высадки, в естественную среду их произрастания. Но в «Семей орманы» сеянцы высаживают чаще всего не под кронами старых деревьев, а на местах, очищенных от следов пожарищ. Если 10 лет назад расчистка практически не проводилась, то в прошлом году собственными силами расчищено более 2 тыс. га гари. 

Если продолжить сравнение, то сегодня действует 8 шишкосушилок, тогда как в 2003 году в резервате была всего одна подобная установка. Более того, к моменту соз­дания резервата питомников практически не было – пришли в негодность. Сегодня восстановлены питомники в 8 филиалах. В текущем году получено 22 млн. 376 тыс. штук стандартного посадочного материала. 

– И работа в этом направлении продолжается, – говорит Джумагали Сагадиев. – В нынешнем году будет закончено строительство современного лесосеменного комплекса в Канонерке, где будут выращиваться сеянцы с закрытой корневой системой. Этот способ успешно практикуется в Беларуси, странах Скандинавии и Балтии, так как позволяет значительно увеличить срок высадки сеянцев, с 15 дней до всего вегетационного периода, также сократится срок выращивания сосенок с двух лет до года. 

Восстановление лесов невозможно без научных изысканий, внедрения современных способов поддержки лесных культур. Мировой опыт показывает, что улучшить жизнеспособность посадочного материала можно с помощью новой агротехнологии, предполагающей обработку корней защитным композиционным полимерным покрытием и упаковкой их в специальные кассеты или ящики для дальнейшей транспортировки. Так, в Семипалатинском филиале уже второй сезон производится экспериментальная ручная посадка сеянцев сосны с использованием современных препаратов немецкого и белорусского производства, способных задерживать влагу на длительный период времени. Еще одним научным экспериментом на территории «Семей орманы» стало применение различных стимуляторов роста. Лесоводы совестно с учеными продолжают научные изыскания и эксперименты, направленные на повышение эффективнос­ти лесовосстановления. 

Айгуль БИДАНОВА, Семей, bidanova@kazpravda.kz, https://www.facebook.com/bidanova

Популярное

Все
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Лидеры прибывают в Алматы
Завтра - День шахтера!
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Кубок Senat Open разыграли в Астане
AI-Sana в помощь студентам
В общежитиях созданы комфортные условия
В краю шахтерском
Безусловный ориентир и основа правового государства
Главный документ нашей Независимости
Нацбанк может повысить базовую ставку
Новая модель функционирования государства
Марафон книгочеев
В Алматинской области запущен ряд блочно-модульных котельных
Созидательный дух конституции
Эффективный инструмент защиты прав и интересов граждан
Суперприложение Aitu расширяет функционал
Укрепляя промышленный потенциал
Учитывать экономическую активность каждого
По пути устойчивого развития
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный
Литературная карта мира
Токаев поздравил Зеленского с Днем независимости
Курс на формирование устойчивой гендерной политики
В погоне за «зайцами»
«Врата ада» могут погаснуть
Грузия и Турция будут соединены новым тоннелем
Полицейские предотвратили мошеннические действия в ЗКО
Путь к цифровой независимости
Правовой квест для молодежи
В Нацбиблиотеке подписано соглашение о сотрудничестве с делегацией Малайзии
Роналду забил по 100 голов за четыре разных клуба и сборную
Король Иордании посетит Казахстан
Фундамент Независимости
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
День строителя

Читайте также

Завтра - День шахтера!
Глава Минторговли предупредил владельцев рынков Карагандинс…
Послание Президента - 2024: Правительство утвердило Концепц…
Послание Президента 2024: Диверсификация экономики и $150 м…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]