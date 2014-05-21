Лесоводы природоохранного учреждения высадили в естественную среду сеянцы сосны обыкновенной на площади 4,2 тыс. га, и с каждым годом территория под посадку лесных культур увеличивается. В 2003 году такие работы были выполнены на площади всего 44 га. В дальнейшем согласно проекту лесоустройства запланирована ежегодная лесопосадка на площади 6,8 тыс. га. В текущем году посадка сеянцев сосны прошла в 9 из 10 филиалов резервата, кроме Тау-Далинского, где преобладает лиственный лес. Было задействовано 89 единиц техники и более 800 человек.

– Мы уложились в сжатые агротехнические сроки, а это решающий фактор, – отметил заместитель генерального директора государственного лес­ного природного резервата «Семей орманы» Джумагали Сагадиев. – Важно «уловить» оптимальные погодные условия, когда земля еще остается сырой, но не промерзлой, когда солнце уже ощутимо греет, но не сушит.

Учитывая, что сосновые культуры в Прииртышье растут преимущественно на песчаных почвах, которые хорошо впитывают влагу, «поймать» такой погодный период непросто, он кратко­срочен. А от того, уложатся ли лесоводы в короткие агротехнические сроки или нет, зависит конечный результат. Это кропотливый и весьма затратный процесс, требую­щий большого терпения и опыта. Одно небрежное движение – и нежный сеянец с длинным тонким корешком может не прижиться. Стоит нарушить технологию посадки или транспортировки, не успеть в сжатые сроки, и вся работа будет напрасной. Поэтому специалисты готовятся к лесовосстановительным работам задолго до начала весны. Вернее, весь год. Осенью­ организуется массовый сбор шишек, затем следует кропотливая подготовка семян к хранению и посеву. Два года сеянцы холят и лелеют в питомниках. Ранней весной двухлетки выкапывают и транспортируют к местам высадки, в естественную среду их произрастания. Но в «Семей орманы» сеянцы высаживают чаще всего не под кронами старых деревьев, а на местах, очищенных от следов пожарищ. Если 10 лет назад расчистка практически не проводилась, то в прошлом году собственными силами расчищено более 2 тыс. га гари.

Если продолжить сравнение, то сегодня действует 8 шишкосушилок, тогда как в 2003 году в резервате была всего одна подобная установка. Более того, к моменту соз­дания резервата питомников практически не было – пришли в негодность. Сегодня восстановлены питомники в 8 филиалах. В текущем году получено 22 млн. 376 тыс. штук стандартного посадочного материала.

– И работа в этом направлении продолжается, – говорит Джумагали Сагадиев. – В нынешнем году будет закончено строительство современного лесосеменного комплекса в Канонерке, где будут выращиваться сеянцы с закрытой корневой системой. Этот способ успешно практикуется в Беларуси, странах Скандинавии и Балтии, так как позволяет значительно увеличить срок высадки сеянцев, с 15 дней до всего вегетационного периода, также сократится срок выращивания сосенок с двух лет до года.

Восстановление лесов невозможно без научных изысканий, внедрения современных способов поддержки лесных культур. Мировой опыт показывает, что улучшить жизнеспособность посадочного материала можно с помощью новой агротехнологии, предполагающей обработку корней защитным композиционным полимерным покрытием и упаковкой их в специальные кассеты или ящики для дальнейшей транспортировки. Так, в Семипалатинском филиале уже второй сезон производится экспериментальная ручная посадка сеянцев сосны с использованием современных препаратов немецкого и белорусского производства, способных задерживать влагу на длительный период времени. Еще одним научным экспериментом на территории «Семей орманы» стало применение различных стимуляторов роста. Лесоводы совестно с учеными продолжают научные изыскания и эксперименты, направленные на повышение эффективнос­ти лесовосстановления.

Айгуль БИДАНОВА, Семей, bidanova@kazpravda.kz, https://www.facebook.com/bidanova