Составь бизнес-план и действуй!

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Ринат КУЛЬМАГАМБЕТОВ, Атырауская область
Начинал с двумя помощниками, различные изделия – цветочницы, фонарные ансамбли, ажурные решетки изготавливали вручную. Постепенно удалось приобрести кузнечные станки, что позволило увеличить производство.
– На развитие бизнеса был взят кредит на сумму 4 миллиона тенге под минимальный процент. Сегодня у нас работает уже 10 человек – сварщики, кузнецы, менеджеры по продажам, бухгалтер. Основная база расположена в центре Махамбетского района, а в городе Атырау – торговые точки и производственный цех. Мы уже рассчитались с кредитом и развиваемся на свои доходы – наладили выпуск газоблоков и сборку теплиц «под ключ», – рассказывает основатель ТОО «Бай Сапа» Равиль Жумалиев.
Строительством теплиц Равиль занимается полтора года, по области уже возведено три полностью автоматизированных комплекса, оснащенных системой капельного орошения по израильской технологии. Причем подрядчики не просто выполняют заказы, а советуют, какую продукцию выращивать, дают контакты надежных поставщиков семян и удобрений, рекомендуют наиболее эффективные технологии тепличного выращивания овощей.
– Для открытия и развития своего бизнеса есть все условия, и это не просто слова. Для начала изучите ситуацию, какая продукция наиболее востребована в данный момент и будет ли пользоваться спросом в ближайшей перспективе. Составьте хороший бизнес-план и действуйте! – делится опытом Равиль. Кстати, молодой предприниматель использует казахстанский металл и весь оборот ведет в национальной валюте, считая это своим преимуществом.
– Уверен, что данная ситуация с плавающим курсом тенге для настоящего бизнесмена не должна быть непреодолимой проблемой. Наоборот, это должно стать толчком для поиска новых путей, принятия оптимальных решений, – говорит Р. Жумалиев, подчеркивая, что предприниматель должен быть гибким и быстро адаптироваться к меняющимся условиям рыночной среды.

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