Состав Межведомственной комиссии по вопросам координации работы по профилактике

Законы
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Утвержден постановлением
Правительства Республики Казахстан
от 25 декабря 2003 года, № 1316 Павлов Александр Сергеевич — первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, председатель Турисбеков Заутбек Каусбекович — министр внутренних дел Республики Казахстан, заместитель председателя Кулекеев Жаксыбек Абдрахметович — министр образования и науки Республики Казахстан, заместитель председателя Члены Комиссии: Абдрахманов Сауытбек — министр информации Республики Казахстан Абусеитов Кайрат Хуатович — первый вице-министр иностранных дел Республики Казахстан Акимбеков Назымбек Кыздарбекович — заведующий отделом обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан Досаев Ерболат Аскарбекович — министр финансов Республики Казахстан Доскалиев Жаксылык Акмурзаевич — министр здравоохранения Республики Казахстан Дутбаев Нартай Нуртаевич — председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию) Жолдасбеков Мырзатай Жолдасбекович — ректор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (по согласованию) Жумабеков Оналсын Исламович — министр юстиции Республики Казахстан Жумагулов Бакытжан Турсынович — заведующий отделом социально-культурного развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан Касеинов Дюсен Курабаевич — министр культуры Республики Казахстан Келимбетов Кайрат Нематович — министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Космухамедова Жаннат Оразымбетовна — национальный координатор программ управления по Казахстану Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (по согласованию) Сапарбаев Бердибек Машбекович — председатель Агентства таможенного контроля Республики Казахстан Смаилов Ержуман Отешевич — президент открытого акционерного общества «Республиканская газета «Егемен Казакстан» (по согласованию) Турлыханов Даулет Болатович — председатель Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту Утешев Нурлан Сулейменович — исполнительный директор совета объединения юридических лиц в форме ассоциации «Конгресс молодежи Казахстана» (по согласованию) Червинский Олег Чеславович — президент открытого акционерного общества «Республиканская газета «Казахстанская правда» (по согласованию)

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