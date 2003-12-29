Состав Межведомственной комиссии по вопросам координации работы по профилактике

Утвержден постановлением
Правительства Республики Казахстан
от 25 декабря 2003 года, № 1316
Павлов Александр
Сергеевич — первый заместитель Премьер-Министра
Республики Казахстан, председатель
Турисбеков Заутбек
Каусбекович — министр внутренних дел
Республики Казахстан, заместитель
председателя
Кулекеев Жаксыбек
Абдрахметович — министр образования и
науки Республики Казахстан, заместитель
председателя
Члены Комиссии:
Абдрахманов Сауытбек —
министр информации Республики Казахстан
Абусеитов Кайрат
Хуатович — первый вице-министр иностранных
дел Республики Казахстан
Акимбеков Назымбек
Кыздарбекович — заведующий отделом
обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-Министра
Республики Казахстан
Досаев Ерболат
Аскарбекович — министр финансов
Республики Казахстан
Доскалиев Жаксылык
Акмурзаевич — министр здравоохранения
Республики Казахстан
Дутбаев Нартай Нуртаевич
— председатель Комитета национальной
безопасности Республики Казахстан (по
согласованию)
Жолдасбеков Мырзатай
Жолдасбекович — ректор Евразийского
национального университета им. Л. Н.
Гумилева (по согласованию)
Жумабеков Оналсын
Исламович — министр юстиции Республики
Казахстан
Жумагулов Бакытжан
Турсынович — заведующий отделом социально-культурного
развития Канцелярии Премьер-Министра
Республики Казахстан
Касеинов Дюсен
Курабаевич — министр культуры Республики
Казахстан
Келимбетов Кайрат
Нематович — министр экономики и бюджетного
планирования Республики Казахстан
Космухамедова Жаннат
Оразымбетовна — национальный координатор
программ управления по Казахстану
Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности (по согласованию)
Сапарбаев Бердибек
Машбекович — председатель Агентства
таможенного контроля Республики Казахстан
Смаилов Ержуман Отешевич
— президент открытого акционерного
общества «Республиканская газета «Егемен
Казакстан» (по согласованию)
Турлыханов Даулет
Болатович — председатель Агентства
Республики Казахстан по туризму и спорту
Утешев Нурлан
Сулейменович — исполнительный директор
совета объединения юридических лиц в форме
ассоциации «Конгресс молодежи Казахстана»
(по согласованию)
Червинский Олег
Чеславович
— президент открытого
акционерного общества «Республиканская
газета «Казахстанская правда» (по
согласованию)