Состав сборной Казахстана по боксу будет изменен на 80% - Артаев

Государственный тренер по боксу Бахтияр Артаев назвал результаты выступления команды на Олимпиаде в Токио низкими. Также на итоговой пресс-конференции он отметил, что будет проведена серьезная работа над ошибками, которая также скажется на составе сборной, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на olympic.kz
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"Пришло время назвать вещи своими именами. Назвать выступление неудачным будет уместным, результаты низкие - это нужно признать. Не секрет, что в Казахстане практически весь народ переживал и обсуждал бокс. Здесь никто не пытается оправдаться. Парни сделали всё, что было в их руках для побед.
Мы поверили главному тренеру сборной. Я здесь не пытаюсь переложить на него ответственность, чтобы выйти самому сухим из воды. В рамках подготовительного процесса была проведена большая работа, боксёры выступили на нескольких стартах, провели несколько учебно-тренировочных сборов. Однако результат таков, что наши боксеры завоевали две бронзовые награды, не смогли добиться результатов как на предыдущей Олимпиаде в Рио.
Сейчас нужно провести работу над ошибками, подготовиться как следует к предстоящему чемпионату мира в Сербии, чтобы показать там высокие результаты. Есть вопросы и по подготовке. Мы всё еще не можем отойти от тех методик, которые использовались во времена СССР. Трехразовые тренировки даются очень тяжело боксерам. Возможно, нужны изменения в тренировочном процессе, будем рассматривать вопрос, связанный с тренерским составом. Может быть, даже изменим рацион питания боксеров. Работа ведётся. Да, результаты низкие. Думаю, мы сделаем правильные выводы, чтобы порадовать страну победами на предстоящем чемпионате мира.
Отмечу, из сборной никто не ушел, все остались на местах. Однако я могу сказать, что состав сборной по сравнению с Олимпийскими играми в Токио изменится на 80 процентов. У нас есть резерв, молодежь, боксеры, которые выступают в профессионалах. Со всеми проведены переговоры. Спортсмены уже дали своё согласие. Теперь это только вопрос времени, кто из них первым приедет на сборы национальной команды.
Также, как вы знаете, AIBA с недавнего времени увеличила количество весовых категорий до 13 у мужчин и до 12 - у женщин. Будет проведен серьезный отбор в обеих командах. Надеюсь, увидим другой бокс, и на чемпионате мира уже будет видна работа над ошибками, которые были допущены на Олимпиаде",- заявил Артаев.